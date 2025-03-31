Аналитики ЕАБР пообещали белорусам повышение зарплат и назвали 2 причины для роста

Опубликовано: 31.03.2025 10:38 , Обновлено: 31.03.2025

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) спрогнозировали белорусам дальнейший рост заработной платы. В своём еженедельном макроэкономическом обзоре 31 марта они озвучили две причины, которые, по их мнению, будут этому способствовать.

В ЕАБР констатировали, что белорусские работодатели сейчас предлагают больше вакансий, поскольку спрос на рабочую силу в стране всё ещё сохраняется на достаточно высоком уровне. В таких условиях работодателям для привлечения новых рабочих рук приходится постоянно повышать зарплаты.

По информации ЕАБР, в феврале этого года впервые за последние 10 лет количество занятых в экономике страны подросло - на 0,1% относительно февраля 2024 года. Однако высокий спрос на рабочую силу позволил расти и зарплатам:

в реальном секторе экономики зарплаты в феврале подросли на 11,1% относительно прошлого года (в январе рост составил +13,5%),

в бюджетном секторе - на 12% относительно прошлого года.

[info_b]Согласно официальным данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси в первый месяц 2025 года резко упала - сразу на 266,5 рубля. Это было абсолютно ожидаемое после декабрьского скачка, связанного с выплатой годовых премий. Уже в феврале падение этого показателя остановилось: средняя зарплата подросла по сравнению с январём - на скромные 70 копеек, до 2428,1 рубля.[/info_b]

По прогнозу ЕАБР, зарплаты белорусов продолжат расти. Этому, по мнению экспертов организации, будут способствовать два ключевых фактора:

высокая конкуренция за кадры,

запланированное в бюджете повышение оплаты труда в государственном секторе.

Так, ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство образования по согласованию с Минфином и Министерством труда и соцзащиты Беларуси на днях внесло изменения в инструкции о стимулирующих и компенсирующих выплатах педагогическим работникам и работникам подведомственных бюджетных организаций. С 1 мая ведомство пообещало выплачивать дополнительно от 20 до 35% от оклада ещё трём категориям работников.

Плюс 20-35% от оклада. Минобразования Беларуси пообещало доплаты трём категориям работников с 1 мая