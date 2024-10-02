Лукашенко утвердил план правительства по ценам и доходам белорусов в 2025 году. Какой прогноз?
Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября утвердил прогноз правительства по ключевым показателям социально-экономического развития страны в 2025 году. Посмотрели, стоит ли белорусам рассчитывать на рост доходов в ближайший год и какой уровень инфляции заложило правительство в своих расчётах.
Так, исходя из прогнозных показателей, одобренных президентским указом №384, в 2025 году реальные располагаемые денежные доходы белорусов должны подрасти как минимум на 4%. Такую же цифру этим летом называл премьер-министр Роман Головченко, который также пообещал, что реальные зарплаты белорусов при этом вырастут на 4,7%.
В президентском указе утверждены ещё три ключевых показателя, определяющих развитие экономики страны. Все они закреплены на том уровне, который озвучивал ранее премьер:
- инфляция - не более 5%,
- рост валового внутреннего продукта (ВВП) - не менее 4,1%,
- рост экспорта товаров и услуг - 5,4%.
Как пояснили в Администрации Лукашенко, рост ВВП планируется обеспечить за счёт “трёх сопряженных программ”: производственной, экспортной и инвестиционной. Инвестиции в основной капитал страны, в частности, планируется нарастить на 7,8%, по сравнению с 2024 годом.
Подробный план социально-экономического развития Беларуси на будущий год правительству поручено утвердить в течение ближайших двух месяцев, а Нацбанку - “принять необходимые меры по ограничению инфляции” на утверждённом уровне.
Ранее Telegraf.news рассказал, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил свой прогноз по росту экономики Беларуси в 2024 и 2025 годах. По мнению международных экспертов, экономика страны будет расти чуть быстрее, чем они рассчитывали в начале 2024 года. Впрочем, на 2025 год они дали более скромный прогноз, чем запланировало белорусское правительство.
ЕБРР улучшил прогноз роста экономики Беларуси на 2024-2025 годы
Так, по итогам 2024 года объём валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси, по расчётам ЕБРР, вырастет на 4,2% (в мае озвучивалась цифра в 2,8%), а к 2025 году рост замедлится — до 2,5% (в мае оценка была более пессимистичной — 2,2%).
Напомним, президент Европейского центрального банка Кристина Лагард 21 сентября, выступая в Вашингтоне в штаб-квартире Международного валютного фонда, предупредила о приближении сильнейшего за последние 100 лет кризиса мировой экономики. Она назвала три «самых страшных» события, повлиявших на углубление глобального экономического кризиса, и рассказала, к чему готовиться странам, помимо нестабильной инфляции.
Глава Центробанка ЕС предупредила о приближении сильнейшего за столетие кризиса мировой экономики