Лукашенко утвердил план правительства по ценам и доходам белорусов в 2025 году. Какой прогноз?

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Опубликовано: 02.10.2024 09:55 , Обновлено: 02.10.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября утвердил прогноз правительства по ключевым показателям социально-экономического развития страны в 2025 году. Посмотрели, стоит ли белорусам рассчитывать на рост доходов в ближайший год и какой уровень инфляции заложило правительство в своих расчётах.

Так, исходя из прогнозных показателей, одобренных президентским указом №384, в 2025 году реальные располагаемые денежные доходы белорусов должны подрасти как минимум на 4%. Такую же цифру этим летом называл премьер-министр Роман Головченко, который также пообещал, что реальные зарплаты белорусов при этом вырастут на 4,7%.

В президентском указе утверждены ещё три ключевых показателя, определяющих развитие экономики страны. Все они закреплены на том уровне, который озвучивал ранее премьер:

инфляция - не более 5%,

рост валового внутреннего продукта (ВВП) - не менее 4,1%,

рост экспорта товаров и услуг - 5,4%.

Как пояснили в Администрации Лукашенко, рост ВВП планируется обеспечить за счёт “трёх сопряженных программ”: производственной, экспортной и инвестиционной. Инвестиции в основной капитал страны, в частности, планируется нарастить на 7,8%, по сравнению с 2024 годом.

Подробный план социально-экономического развития Беларуси на будущий год правительству поручено утвердить в течение ближайших двух месяцев, а Нацбанку - “принять необходимые меры по ограничению инфляции” на утверждённом уровне.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил свой прогноз по росту экономики Беларуси в 2024 и 2025 годах. По мнению международных экспертов, экономика страны будет расти чуть быстрее, чем они рассчитывали в начале 2024 года. Впрочем, на 2025 год они дали более скромный прогноз, чем запланировало белорусское правительство.

ЕБРР улучшил прогноз роста экономики Беларуси на 2024-2025 годы

Так, по итогам 2024 года объём валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси, по расчётам ЕБРР, вырастет на 4,2% (в мае озвучивалась цифра в 2,8%), а к 2025 году рост замедлится — до 2,5% (в мае оценка была более пессимистичной — 2,2%).

Напомним, президент Европейского центрального банка Кристина Лагард 21 сентября, выступая в Вашингтоне в штаб-квартире Международного валютного фонда, предупредила о приближении сильнейшего за последние 100 лет кризиса мировой экономики. Она назвала три «самых страшных» события, повлиявших на углубление глобального экономического кризиса, и рассказала, к чему готовиться странам, помимо нестабильной инфляции.

Глава Центробанка ЕС предупредила о приближении сильнейшего за столетие кризиса мировой экономики