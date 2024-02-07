Головченко приказал отменить в Беларуси налоговые льготы "по максимуму". Какие?

Опубликовано: 07.02.2024 16:36 , Обновлено: 07.02.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 7 февраля заявил на расширенном заседании коллегии Министерства по налогам и сборам, что некоторые налоговые льготы должны быть отменены.

Глава Совмина призвал руководствоваться их эффективностью, но при этом отменять “по максимуму”, напомнив, что таким образом можно пополнить бюджет.

“Резервом дополнительных налоговых поступлений является оптимизация налоговых льгот. Неэффективные налоговые льготы, а также льготы, ставящие плательщиков в неравные условия хозяйствования должны быть по максимуму отменены или сокращены. Только налоговых льгот существует более пяти сотен. Для нашей экономики это много. К этому перечню нужно подойти внимательно”, - призвал он чиновников, передает Белта.

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По словам Романа Головченко, “хуже всего, когда этими льготами пользуются те, кто вообще не занят в экономике”. И призвал собравшихся предлагать ему конкретные решения.

Ранее Телеграф сообщил, что Мингорисполком уже предложил правительству внести изменения в Жилищный кодекс Беларуси и разрешить городским властям снимать некоторые многодетные семьи с очереди на улучшение жилищных условий.

Об этом 29 января на оперативном совещании в минской мэрии заявила начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич.

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