Совмин предложил повысить акцизы на сигареты, алкоголь, моторное масло и сжиженный газ в 2025 году. На сколько?

Опубликовано: 07.10.2024 08:41 , Обновлено: 07.10.2024

В проекте закона о поправках Налогового кодекса Беларуси, вынесенного Советом министров на рассмотрение парламента, предусмотрено повышение акцизов на алкогольные напитки, сигареты, моторное масло и газ, который используется в качестве автомобильного топлива. Посмотрели, на сколько процентов могут подорожать эти товары в 2025 году, если депутаты примут законопроект.

В сравнении с действующим Налоговым кодексом, ставки акцизов на некоторые подакцизные товары Совмин предложил поднять в 2025 году следующим образом:

алкогольные (в том числе, слабоалкогольные) напитки - на 5%,

моторное масло - на 5%,

сигары - на 6,3%,

сигареты 1-й группы –на 11,9%,

сигареты 2-й группы - на 6,3%,

сжиженный газ, используемый в качестве автомобильного топлива - 5%.

[info_b]Акцизы – это косвенный налог, который устанавливается на определённые виды товаров массового потребления. Акцизы по умолчанию заложены в цену товара, поэтому считается, что их плательщики — это конечные потребители, хотя, как правило, они ими не признаются.[/info_b]

Кроме того, в перечень подакцизных товаров с 2025 года предложили включить и безалкогольные энергетические напитки. Для них ставка акцизов установлена в законопроекте на уровне 0,5 рублей за литр.

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Между тем, на такие ключевые подакцизные товары, как бензин и дизельное топливо, ставки акцизов предложили пока оставить неизменными.

Согласно планам правительства, общий объём поступлений от акцизов в республиканский бюджет в 2025 году планируется увеличить на 19,7%.

Ранее Telegraf.news рассказал, что данный законопроект также предусматривает введение нового налога, который придётся платить белорусам, получающим доходы с токенов. Повышение налогов также предусмотрено для тех, кто зарабатывает, сдавая в аренду жилые помещения. Впрочем, для некоторых категорий граждан в законопроекте предусмотрены и некоторые налоговые послабления.

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