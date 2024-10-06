Совмин предложил ввести налог на токены и повысить ставки на арендное жилье. Кому из белорусов пообещали налоговые льготы?

Опубликовано: 06.10.2024 17:43 , Обновлено: 07.10.2024

Совет министров вынес на рассмотрение парламента закон, предусматривающий внесение поправок в Налоговый кодекс Беларуси. Если депутаты одобрят его, уже в 2025 году белорусам, получающим доходы с токенов, придётся платить за это налог, а для тех, кто зарабатывает, сдавая в аренду жилые помещения, повысятся налоговые ставки. Впрочем, для некоторых категорий граждан в законопроекте предусмотрены и некоторые послабления.

Текст законопроекта на днях выложили на Национальном правовом интернет-портале. Он уже прошёл согласование в Совете Республики, а теперь вынесен на рассмотрение Палаты представителей. После того, как его одобрят депутаты, его ещё предстоит подписать президенту.

Новый налог на токены

Итак, авторы законопроекта предложили обложить налогом любые операции с токенами (цифровыми знаками, которые заменяют ценные бумаги в цифровом мире):

приобретение (добычу, получение, так называемый майнинг),

отчуждение (передачу, размещение, использование, обмен на другие токены) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги.

В документе предусмотрены случаи, когда платить за доход от токенов белорусам платить не придётся. В частности, с физических лиц не будут взимать налог, если они получили токены в подарок или в наследство, а также если операции с токенами будут проводиться через компании-резиденты Парка высоких технологий (ПВТ). В случае, когда такие операции будут проводиться на зарубежных платформах, налог придётся заплатить по стандартной ставке подоходного налога - 13% .

Повышенные ставки налога на арендные квартиры

В поправках в Налоговый кодекс также указаны новые ставки подоходного налога, который обязаны платить физические лица, сдающие жильё или нежилые помещения в долгосрочную аренду другим физлицам. Их предлагается поднять примерно на 6%.

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Так, если сейчас в Минске за каждую сдаваемую жилую комнату, садовый домик или дачу приходится заплатить 47 рублей, то если новая редакция кодекса будет принята в нынешнем виде, платить придётся на 3 рубля больше - по 50 рублей .

Аналогичным образом предлагается поднять ставки и в других населённых пунктах страны:

в Минском районе и областных центрах - с 44 до 47 рублей,

в ряде крупных городов - с 29 до 31 рубля,

в тех городах областного и районного подчинения, а также поселках городского типа, где сегодня платят по 21 рубль - до 22 рублей,

в иных населенных пунктах и территориях — с 15 до 16 рублей.

Налоговые льготы для собачников

А вот некоторым категориям белорусов можно будет рассчитывать на дополнительные налоговые льготы, если законопроект пройдёт одобрение в парламенте. Речь о владельцах собак, которые сегодня в Беларуси обязаны каждый календарный квартал платить за право иметь питомца. Несмотря на то, что и сейчас от этого налога освобождаются владельцы собак-поводырей и, например, некоторые категории инвалидов, одиноких пенсионеров, но до сих пор в Налоговом кодексе не были чётко прописаны категории льготников. В новой редакции кодекса их предложили вынести в отдельную статью.

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От налога на собак предложили освободить следующих белорусов:

инвалидов, владеющих собакой-поводырем;

инвалидов I и II группы;

инвалидов III группы — в отношении одной собаки;

пенсионеров — в отношении одной собаки;

родителей (усыновителей, удочерителей), воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, — в отношении одной собаки;

родителей (усыновителей, удочерителей) в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до 18лет — в отношении одной собаки;

жителей одноквартирных или блокированных жилых домов — в отношении одной собаки.

При этом квартальные ставки налога на собак предложили поднять:

на породы собак, включенные в перечень потенциально опасных - с 59,6 рубля до 63 рублей,

на собак всех остальных пород — с 11,9 рубля до 13 рублей.

Ранее Telegraf.news рассказал, в проекте бюджета на 2025 год, который разработали в правительстве и опубликовали на Национальном правовом портале, содержится пункт о новых ставках транспортного налога, который платят белорусы в последние годы за свои машины. Ставки на все категории транспортных средств предложили поднять.

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