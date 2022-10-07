Магазины должны согласовывать новые цены с властями — Глава МАРТ Беларуси

Опубликовано: 07.10.2022 13:14 , Обновлено: 07.10.2022

Глава министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов 7 октября заявил, что юридические лица и ИП должны согласовывать цены на товары или их повышение «по инстанциям».

По его словам, если предприятие находится в управлении госорганов, то цены нужно согласовывать с министром. В других случаях — с облисполкомами или Мингорисполкомом.

Отметим, что это прописано в директиве «О недопустимости роста цен», которую 7 октября подписал Александр Лукашенко. Подробнее о запрете на увеличение стоимости товаров читайте по ссылке:

Обвинил госорганы и приказал сажать за повышение цен — Лукашенко подписал директиву

Что происходит?

Напомним, накануне Лукашенко заявил на совещании с чиновникам из правительства, что запрещает расти ценам в стране. Потому что они уже «запредельные». Магазинам он запретил после этого закрываться.

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После чего в МАРТ объявили об усилении контроля за ценами.

МАРТ объявило о старте «тотального контроля» за ценами в Беларуси

В свою очередь премьер-министр Беларуси Роман Головченко 6 октября подписал постановление о запрете повышения цен и тарифов в стране.

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А в Госконтроле пригрозили уголовными делами за повышение цен в Беларуси:

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