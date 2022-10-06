МАРТ объявило о старте "тотального контроля" за ценами в Беларуси

Опубликовано: 06.10.2022 20:03 , Обновлено: 06.10.2022

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) заявили, что с 6 октября "усиливают контроль за ценами". Там заявили, что с этого дня "запрещается рост цен как продовольственных, так и непродовольственных групп товаров". На основании какого закона объявлен запрет, в министерстве не уточнили.

Чиновники заявили, что совместно с “другими контролирующими органами” с 7 октября МАРТ будет проводить широкомасштабные контрольно-аналитические мероприятия.

В министерстве пообещали, что буду контролировать цены не только в рознице, но и в оптовой торговле, плюс среди производителей.

В МАРТ призвали граждан сообщпть о росте цен “посредством онлайн-анкеты, заполнить которую можно с любого устройства, подключенного к сети интернет”.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 6 октября заявил на совещании с чиновникам из правительства, что запрещает расти ценам в стране. Потому что они уже “запредельные”. Магазинам он запретил после этого закрываться.

«За-пре-ща-ет-ся!» — Лукашенко запретил ценам в Беларуси расти, а магазинам закрываться. Но не всем