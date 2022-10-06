Головченко запретил отменять скидки и акции в магазинах Беларуси. Какие наказания обещает?

Опубликовано: 06.10.2022 21:12 , Обновлено: 05.07.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 6 октября подписал постановление о запрете повышения цен и тарифов в стране. Согласно ему, запрет на повышение цен вводится на продовольственные и другие товары.

“С 6 октября 2022 года юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство (ввоз) и (или) реализацию товаров на внутренний рынок или оказывающие услуги на территории Беларуси, не смогут повысить цены на все товары, как продовольственные, так и непродовольственные, и услуги”, - [link href=“https://t.me/government_by/480” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщила [/link] пресс-служба Совмина Беларуси.

[info_b]Впрочем, в сообщении нет ни ссылки на текст документа, ни указания номера постановления Совмина и даты, с которой вступает в силу. На официальном правовом портале такж нет на момент написания новости ссылки на вышеупомянутое постановление.[/info_b]

В правительстве заявили, что повышение цен (тарифов) после 6 октября в результате отмены акций, скидок и распродаж также не допускается . Таким образом, объявленные на эту дату скидки и акции становится практически вечными.

А в качестве исключения, решения о повышении цен будут принимать республиканские органы государственного управления, государственные организации, подчиненные правительству, облисполкомы и Мингорисполком и только в случае экономической целесообразности.

В Совмине также настаивают на том, чтобы повышение уровня цен (тарифов) на товары (услуги), которые до 6 октября 2022 года не были произведены (не ввозились, не реализовывались, не оказывались) в Беларуси, также согласовывались “с республиканскими органами государственного управления, государственными организациями, подчиненными Правительству, с облисполкомами и Мингорисполкомом”.

В правительстве заявили, что МАРТ, другим республиканским органам государственного управления нужно будет следить за отсутствием дефицита товаров в следствие запрета на его повышение. А чиновникам местных исполкомов дали полномочия “на приостановление работы объектов, действия специальных разрешений (лицензий) в случае нарушения требований постановления правительства”.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе Комитета госконтроля 6 октября сообщили, что начинают “масштабные мониторинги по проверке цен в торговых объектах”. Там пообещали собирать информацию “со всех торговых объектов Республики”.

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