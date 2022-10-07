Обвинил госорганы и приказал сажать за повышение цен — Лукашенко подписал директиву

Опубликовано: 07.10.2022 13:01 , Обновлено: 07.10.2022

Александр Лукашенко 7 октября подписал директиву «О недопустимости роста цен» в Беларуси. Документ опубликовали на сайте его пресс-службы.

«В стране сложилась напряженная ситуация с ростом цен на потребительском рынке. Инфляция значительно превысила прогнозный показатель и стала причиной снижения доходов граждан в реальном выражении. Это нивелирует действия правительства по повышению заработных плат и пенсий», — сказано в директиве.

Лукашенко обвинил госорганы в том, что они «не приняли своевременных системных мер по исключению необоснованного роста цен и контролю за ценовой дисциплиной». Исходя из этого потребовал «незамедлительное и жесткое реагирование на всех уровнях».

Так, директивой «запрещается повышение цен», за исключением решения председателей облисполкомов и Минского горисполкома совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Лукашенко приказал чиновникам принять меры по:

сдерживанию цен и снижению себестоимости продукции;

насыщению внутреннего рынка под полную потребность;

недопущению необоснованного прекращения работы торговых объектов.

Он обязал создать специальную комиссию, которая должна за 10 дней «разработать и представить предложения о мерах по совершенствованию ценового регулирования», привлечь к этому депутатов и различные ведомства, постоянно мониторить цены и т.д.

«Лица, виновные в невыполнении (ненадлежащем выполнении) требований настоящей Директивы, несут ответственность, вплоть до уголовной », — прописано в документе.

За этим будет следить Генеральная прокуратура и Комитет госконтроля. Они должны, среди прочего, «применять меры процессуального принуждения, включая заключение под стражу».

Полностью текст директивы можно прочитать по ссылке.

Ранее Телеграф писал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко 6 октября подписал постановление о запрете повышения цен и тарифов в стране. Согласно ему, запрет на повышение цен вводится на продовольственные и другие товары.

Головченко запретил отменять скидки и акции в магазинах Беларуси. Какие наказания обещает?

Перед этим в пресс-службе Комитета госконтроля 6 октября сообщили, что начинают “масштабные мониторинги по проверке цен в торговых объектах”. Там пообещали собирать информацию “со всех торговых объектов Республики”.

Таким образом в КГК отреагировали на слова Александра Лукашенко, который возмутился, что ему приходится контролировать после проверки состояния полей и просьб поставить в страну нефть и газ цены в магазинах.

«Я с поля должен ехать просить газ-нефть и прочие кредиты, а потом бежать в магазин и цены контролировать? Так нахрена вы мне нужны тогда?!» ― спросил он у чиновников. Сразу на вопрос они не ответили, но активно записали что-то в свои блокноты, как видно на видео.

«На хрена вы нужны тогда?» — Госконтроль ответил Лукашенко обещанием уголовных дел за повышение цен в Беларуси