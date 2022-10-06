"На хрена вы нужны тогда?" - Госконтроль ответил Лукашенко обещанием уголовных дел за повышение цен в Беларуси

🎥 Видео

Опубликовано: 06.10.2022 20:47 , Обновлено: 06.10.2022

В пресс-службе Комитета госконтроля 6 октября сообщили, что начинают "масштабные мониторинги по проверке цен в торговых объектах". Там пообещали собирать информацию "со всех торговых объектов Республики".

Таким образом в КГК отреагировали на слова Александра Лукашенко, который возмутился, что ему приходится контролировать после проверки состояния полей и просьб поставить в страну нефть и газ цены в магазинах.

“Я с поля должен ехать просить газ-нефть и прочие кредиты, а потом бежать в магазин и цены контролировать? Так нахрена вы мне нужны тогда?!” ― спросил он у чиновников. Сразу на вопрос они не ответили, но активно записали что-то в свои блокноты, как видно на видео.

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И вот позже, после совещания, в Комитете госконтроля сообщили, что с 7 октября 2022 года совместно с другими контролирующими органами начнут “проводить масштабные контрольные мероприятия в первую очередь в торговых объектах по вопросам недопущения повышения цен”.

Контроллеры-чиновники пообещали, что будут проверять все позиции - продовольственных и непродовольственных групп товаров.

“В случае выявления фактов повышения цен на любые товары Комитетом госконтроля во взаимодействии с Генеральной прокуратурой и правоохранительными органами будут приниматься самые жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел”, - пообещали там.

На основании какого закона повышение цен будет считаться уголовным преступлением, в КГК не уточнили.

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Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) заявили, что с 6 октября “усиливают контроль за ценами”. Там заявили, что с этого дня “запрещается рост цен как продовольственных, так и непродовольственных групп товаров”. На основании какого закона объявлен запрет, в министерстве не уточнили.

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