"За-пре-ща-ет-ся!" - Лукашенко запретил ценам в Беларуси расти, а магазинам закрываться. Но не всем

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Опубликовано: 06.10.2022 14:47 , Обновлено: 06.10.2022

Александр Лукашенко 6 октября заявил на совещании с чиновникам из правительства, что запрещает расти ценам в стране. Потому что они уже "запредельные". Магазинам он запретил после этого закрываться.

“С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты”, - [link href=“https://president.gov.by/ru/events/soveshchanie-s-ekonomicheskim-blokom-pravitelstva” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] его слова пресс-служба.

По мнению Александра Лукашенко, его приказ нужен именно сейчас и будет выполнен, так как “цены после всплеска ошалевшего еще выросли на столько же”.

По его мнению, цены в кбалруст стали сегодня “запредельными” и “уперлись в потолок”. И хотя, по словам Александра Лукашенко дальше цены повышать “нигде нельзя”, всё-таки будут и исключения.

“И эти исключения под контролем министра и губернаторов”, - приказал он. Александр Лукашенко уточнил, какие могут быть исключения.

“Если будет принято решение министра или председателей облисполкома, Минского горисполкома. Без их разрешения никакая цена прирастать не может к тому, что есть на сегодняшний день”, - сказал он.

Также Александр Лукашенко запретил закрываться торговым точкам после приказа о запрете на рост ценников. “Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите”, - пригрозил он кому-то.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 6 октября собрал чиновников на экономическое совещание, где запретил им говорить сочетание трех слов.

Лукашенко запретил чиновникам говорить 3 слова