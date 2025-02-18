Отсрочки, оценка кредитоспособности и условия микрозайма. Лукашенко подписал новый закон о кредитах

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Опубликовано: 18.02.2025 18:08 , Обновлено: 18.02.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О потребительском кредите и потребительском микрозайме», который, как считают в его администрации, должен "комплексно усовершенствовать правила кредитования и микрофинансирования физических лиц". В пресс-службе также заявили, что рассчитывают на то, что закон "повысит уровень защиты" берущих кредиты белорусов.

Новый закон обязал банки и микрофинансовые организации предоставлять людям более полную и понятную информацию об условиях кредитования (микрофинансирования) ещё до заключения договора, сообщила пресс-служба президента.

В частности, заёмщик должен получить:

информацию о полной сумме кредита (или лимите по кредитной линии),

о сроках, способах предоставления и возврата денег,

данные о размере процентов за весь срок пользования кредитом и порядке их уплаты,

а также об ответственности за неисполнение обязательств.

Эту информацию должны прописать на одном листе, четким и понятным шрифтом. А при желании можно получить и предварительный график платежей.

Кроме того, закон ввёл обязательную оценку кредитоспособности (платёжеспособности) заявителя. Порядок расчета показателей для этого должен установить Нацбанк.

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Ещё документ определил условия договора потребительского кредита и микрозайма, которые обязательно должны прописать в нем. Среди них:

сумма кредита/микрозайма,

сроки, способы предоставления и возврата,

размер процентов.

Также закон запретил взимать неустойку за досрочный возврат кредита/микрозайма и любые дополнительные платежи за заём, не прописанные в договоре. При этом в документе не должно быть условий, позволяющих банку или микрофинансовой организации в одностороннем порядке увеличить проценты или изменить срок договора.

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Документ предусмотрел возможность получить отсрочку платежа для заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (это смерть супруга(и), потеря работы, инвалидность, увеличение количества иждивенцев, временная нетрудоспособность свыше 40 дней). Отсрочку могут предоставить однократно на срок не менее трёх месяцев.

Ещё одно важное нововведение — ограничение размера процентов по договору потребительского микрозайма. Так, по займам сроком до года сумма процентов не может превышать саму сумму займа, а по займам на срок более года — двукратной суммы.

Также закон внёс изменения в Гражданский кодекс. Теперь размер арендной платы (кроме договоров лизинга) должен быть указан только в белорусских рублях.

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Вступление в силу нового закона произойдет поэтапно: большинство положений начнут действовать через девять месяцев после официального опубликования, остальные — либо с 1 января 2026 года, либо сразу после опубликования.

[info_b]Текст закона на момент написания этой новости не опубликовали. Информация в этой новости была взята в том числе из [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2024036017” target=“_blank” rel=“noopener”] законопроекта [/link]. [/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали подробнее о некоторых положениях этого закона на стадии проекта.

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