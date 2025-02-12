Белорусский банк в 2,5 раза повысил сумму кредита наличными. Когда переплата составит только 2,70 рубля?

Опубликовано: 12.02.2025 14:25 , Обновлено: 12.02.2025

"Паритетбанк" объявил о повышении суммы кредита на потребительские нужды, которая выросла сразу в 2,5 раза и теперь составляет 250 тысяч рублей. В финучреждении рассказали, на какой срок можно оформить программу, а также когда переплата составит всего 2,73 рубля.

В пресс-службе “Паритетбанка” отметили, что “потолок” по сумме кредита #Будутденьги вырос со 100 тысяч рублей до 250 тысяч, то есть в 2,5 раза. Оформить потребительскую программу можно на срок до 10 лет, а вернуть долг — досрочно без комиссий и ограничений. Потратить средства разрешено на всё, что угодно, заверили в банке.

Сколько платить?

Там объяснили, что первые 3 месяца действует пониженная ставка в 10,9% годовых. После грейс-периода она привязана к размеру расчётной величины стандартного риска (РВСР) и на текущий момент составляет 17,71%. Предположим, вы решили взять 300 рублей на месяц (собственно, это минимум), – тогда переплата составит всего 2,73 рубля.

Как оформить?

В “Паритетбанке” обратили внимание: сумму до 60 тысяч рублей готовы выдать без справки о доходах. Если нужно больше, без соответствующего документа кредит уже не дадут. Заявку можно оставить на сайте банка, а за оформлением прийти в любое из отделений по всей стране. При этом важно соблюсти следующие условия:

возраст кредитополучателя — от 21 до 65 лет,

гражданство Беларуси либо наличие вида на жительства на территории РБ,



непрерывный стаж на текущем месте работы не менее 3 месяцев,

официальное трудоустройство на территории РБ (кредитополучатель не должен находиться в отпуске по беременности и родам, а также в социальном отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет).

Ранее Telegraf.news писал, что сразу два белорусских банка, “Беларусбанк” и “Белагропромбанк”, объявили о запуске обновлённых специальных программ кредитования на покупку автомобилей BELGEE моделей S50, X50 и X70. Оба варианта предусматривают льготную ставку от 9% годовых в течение первых нескольких лет.

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