Один из белорусских банков приостановил три программы кредитования физлиц

Опубликовано: 18.02.2025 09:49 , Обновлено: 18.02.2025

Белорусский "Банк БелВЭБ" сообщил о приостановке трёх программ кредитования для физических лиц, а также об изменении максимального срока кредита, выдаваемого на потребительские нужды.

Согласно информации пресс-службы банка, с 14 февраля 2025 года “Банк БелВЭБ” перестал принимать от физических лиц документы на оформление следующих кредитных продуктов:

на открытие кредита или увеличение лимита по уже открытому кредиту по программе «Уласная маёмасць» (кредит на недвижимость),

на рефинансирование ранее полученных потребительских кредитов в рамках программы «Рефинансирование»,

на кредиты на приобретение транспортных средств (продукт «Партнерская парада»).

Также в банке сообщили об изменении максимального срока кредита на потребительские нужды. Теперь его могут выдать на срок до 3 лет под процентную ставку 17,71% годовых.

Ранее Telegraf.news рассказал, что другой белорусский банк - “Паритетбанк” - на днях объявил о повышении суммы кредита на потребительские нужды. Она выросла сразу в 2,5 раза и теперь составляет 250 тысяч рублей. В финучреждении рассказали, на какой срок можно оформить программу, а также когда переплата составит всего 2,73 рубля.

Белорусский банк в 2,5 раза повысил сумму кредита наличными. Когда переплата составит только 2,70 рубля?