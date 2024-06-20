Совмин предложил банкам давать белорусам отсрочки по кредитам от 3 месяцев. Кому повезет?

Опубликовано: 20.06.2024 12:10 , Обновлено: 20.06.2024

Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур рассказал, какие изменения планируют ввести законом "О потребительском кредите (микрозайме)", проект которого 5 июня внесли в Палату представителей. Так, документ среди прочего предлагает обязать банки и микрофинансовые организации предоставлять заемщику, который попал в сложную жизненную ситуацию, отсрочки платежа на срок от трех месяцев.

По словам Каллаура, этот закон “унифицирует” подходы к предоставлению белорусам потребительских кредитов и микрозаймов.

“В частности, редакция закона предполагает обязанность банков и микрофинансовых организаций по информированию заемщика до заключения договора о превышении показателя долговой нагрузки, по предоставлению заемщику, попавшему в сложную жизненную ситуацию, отсрочки платежа на срок не менее трех месяцев”, - передало слова главы Нацбанка агентство БелТА.

Кроме того, продолжил он, законом введут ограничения на установление процентов по потребительскому микрозайму.

Также Каллаур сообщил, что на финальной стадии - работа над законопроектом “О лизинговой деятельности”. Его основные новации - это определение полномочий Нацбанка по установлению дополнительных требований управления рисками лизинговых организаций и разрешение вторичного лизинга.

[info_b]Вторичный лизинг - вид лизинга, при котором его предмет, оставшийся в собственности лизингодателя в случае прекращения или расторжения договора, передается в аренду другому клиенту.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что Нацбанк решил продлить на месяц расчетные величины стандартного риска. От этого показателя зависят процентные ставки по кредитам.

Нацбанк Беларуси решил продлить на месяц расчетные величины стандартного риска. Что будет со ставками по кредитам в июне?