Белорусам предложили кредиты на 1 миллион рублей под льготный процент. На что?

Опубликовано: 17.02.2025 17:19 , Обновлено: 18.02.2025

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей объявил о старте нового конкурсного отбора инвестиционных и бизнес-проектов, в рамках которого субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе ИП) предложат привлекательные условия финансирования. Компании, планирующие развивать своё производство, внедрять новые технологии или осваивать выпуск экспортной и импортозамещающей продукции, могут получить займы или лизинг имущества на льготных условиях.

Заявки на участие принимаются до 28 февраля, а к претендентам на получение финансовой поддержки выдвигаются вполне определённые требования. Важно, чтобы бизнес был зарегистрирован в Беларуси и реализовывал свой проект именно на территории республики. Кроме того, претенденты должны отвечать критериям индивидуального, малого или среднего предпринимательства и, конечно, иметь право на получение государственной поддержки в соответствии с действующим законодательством, сообщило на своём сайте Министерство экономики.

Поддержку государства в данном случае можно использовать для самых разных целей. Она подойдёт как для строительства новых цехов и складских помещений, так и для капитального ремонта существующих производственных площадок. За счёт заёмных средств можно приобрести оборудование и транспорт, пополнить запасы сырья, обновить программное обеспечение. Иными словами, деньги можно пустить на развитие и расширение бизнеса.

Но, как и в любом конкурсе на получение государственной поддержки, просто подать заявку недостаточно. Фонд тщательно отбирает проекты, оценивая их потенциал, экономическую обоснованность и наличие обеспечения обязательств. Сама же поддержка оказывается на возвратной основе: кредиты нужно выплачивать в течение десяти лет, имущество — приобретать в лизинг. Однако и плата за пользование государственной помощью «ниже рынка» — от 4,75% до 9,5% годовых (зависит от действующей ставки рефинансирования Нацбанка).

Максимальная сумма займа или лизинга в данном случае составляет 25 000 базовых величин (на февраль 2025 года это 1,05 миллиона белорусских рублей).

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