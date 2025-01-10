Совмин Беларуси предложил указывать в договорах арендную плату только в рублях

Опубликовано: 10.01.2025 14:09 , Обновлено: 10.01.2025

В пятницу, 10 января, депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли во втором чтении законопроект "О потребительском кредите и потребительском микрозайме". В ходе подготовки ко второму чтению в законопроект внесли ряд значимых корректировок. Одна из них коснулась условий договоров аренды.

Сам законопроект был предложен Советом министров в прошлом году для унификации подходов к порядку предоставления микрозаймов с подходами к предоставлению потребительских кредитов. Палата представителей приняла его в первом чтении 2 октября 2024 года.

Однако после этого законопроект был доработан - свои правки внесли члены самого Совмина, а также Совета Республики, главного государственно-правового управления Администрации президента, Национального банка, Национального центра законодательства и правовых исследований, министерств юстиции, экономики и главного правового управления Секретариата Палаты представителей.

Часть правок, которые поддержала постоянная комиссия по бюджету и финансам, были включены в новую редакцию документа, которую во втором чтении приняла Палата представителей.

В частности, передало госагентство БЕЛТА, законопроект теперь предусматривает изменение Гражданского кодекса и закрепление в них требования указывать в договоре аренды размера арендной платы только в белорусских рублях . Исключение предлагается делать лишь для договоров финансовой аренды (лизинга).

[info_b]Отметим, что в действующей редакции Гражданского кодекса Беларуси (статья 298), указано, что денежные обязательства могут предполагать долларовый эквивалент, то есть в договоре можно прописать сумму в иностранной валюте или в условных денежных единицах (если это прямо не запрещено законодательным актом). При этом расчёты всё равно должны проводиться в белорусских рублях по курсу на день платежа или иную дату, прописанную в договоре.[/info_b]

Дополнительно новой редакцией законопроекта банкам разрешается сдавать в аренду недвижимость, которая находится на балансе банка, “в пределах, установленных Национальным банком”.

Кроме того, законопроект предусматривает изменение Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З “О валютном регулировании и валютном контроле” в сфере регулирования вопросов проведения банками валютных операций по договорам финансирования под уступку денежного требования (факторинга).

[info_b]Впрочем, поскольку итоговый текст законопроекта официально не опубликован, подробности всех изменений станут понятны лишь после того, как документ пройдёт все стадии утверждения и будет одобрен президентов.[/info_b]

Среди прочих значимых новаций, предусмотренных данных законопроектом, о которых ранее рассказывал Telegraf.news, можно выделить следующие:

Банки и микрофинансовые организации будут обязаны информировать белорусов перед заключением кредитного договора или потребительского микрозайма о превышении размера установленных показателей долговой нагрузки (обеспеченности кредита).

Банки будут обязаны предоставлять гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, отсрочку платежей по кредитному договору на срок не менее трех месяцев.

Будут введены ограничения на установление процентов по потребительскому микрозайму.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этой осенью некоторые белорусы начали жаловаться на резко подскочивший курс доллара. Для тех, кто снимает жильё, это стало ударом по семейному бюджету, поскольку у многих к доллару привязана арендная плата.

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