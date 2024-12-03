Мобильные баррикады, противогазы и столкновения с полицией. Как прошла очередная ночь протестов в Грузии?

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Опубликовано: 03.12.2024 10:19 , Обновлено: 03.12.2024

Массовые демонстрации в поддержку евроинтеграции Грузии продолжаются уже пять дней подряд. Минувшую ночь - со 2 на 3 декабря - многие участники акции протеста остались на улицах столичного Тбилиси, несмотря на столкновения с полицией и попытку разгона демонстрантов спецназом. Правоохранители вновь пустили в ход водомёты, слезоточивый газ, демонстранты в ответ жгли костры, устраивали баррикады, пускали фейерверки. Посмотрели, чем завершилась очередная ночь противостояния.

К вечеру 2 декабря спецназу удалось оттеснить участников акции протеста от здания парламента в Тбилиси. Сделать это удалось только лишь после того, как спецназ начал активно применять слезоточивый газ. В результате центральный проспект Руставели окутал густой дым.

Однако часть протестующих, судя по кадрам, распространённым местными СМИ и самими демонстрантами в соцсетях, оказались готовы к такому развитию событий: некоторые участники протестов “вооружились” противогазами. Канистры с газом, брошенные по ноги демонстрантам полицией, они опускали в ёмкости с водой, пытаясь таким образом остановить химическую реакцию.

https://x.com/xonoda/status/1863775718309507566

Несмотря на это, как сообщило грузинское издание NGnewsgeorgia, ближе к ночи оставаться на проспекте Руставели без противогаза было уже невозможно.

“Жители говорят, что газ уже дошел до квартир. Во всех отелях на проспекте Руставели предупреждают постояльцев не открывать окна”, - сообщили журналисты.

Не желая покидать центральный проспект, в попытке “не сдавать позиции” участники протестов даже соорудили “передвижную баррикаду” из мусорных баков и подручных средств, которая служила им аналогом щитов, которыми вооружены спецназовцы.

К утру часть протестующих, оттеснённых с центрального проспекта, двинулась на проспект Чавчавадзе, к первому корпусу Тбилисского госуниверситета. Баррикады и костры посреди проезжей части появились также на пересечении Меликишвили и Чавчавадзе.

Судя данным портала Грузия Online, окончательно разогнать протестующих спецназу не удалось даже к утру: покинув проспект Чавчавадзе, они переместились к Тбилисскому госуниверситету, где соорудили баррикады и разожгли костры, оттуда - к парку Ваке.

Тем временем дипломаты продолжили выражать солидарность с протестующими. Так, стало известно о том, что в отставку вслед за своими коллегами в Болгарии, Нидерландах, Италии, США также подала посол Грузии в Чехии Теа Майсурадзе.

В свою очередь власти Литвы и Эстонии ввели санкции против представителей официального Тбилиси, запретив въезд в страну 11 политикам и чиновникам, включая министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и основателя правящей партии “Грузинская мечта” Бидзину Иванишвили. Причиной такого шага власти Литвы и Эстонии назвали “жестокое подавление протестов” в Грузии.

Ранее Telegraf.news рассказал, что по официальным данным Миздрава за предыдущий день, в одном лишь Тбилиси в больницы попали 37 человек. По словам главы ведомства Михаила Сарджвеладзе, из них 24 демонстранта, 12 сотрудников правоохранительных органов и один журналист.

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Свежих данных о пострадавших за минувшую ночь пока нет, однако, судя по роликам в Сети, без них также не обошлось: на одном из видео видно, как протестующие выносят из толпы одного из пострадавших на импровизированных носилках.

О точном количестве задержанных МВД пока также не сообщало, однако, опять же, судя по видео и сообщениям местных СМИ, полиция и спецназ проводили задержания регулярно.