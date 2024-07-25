Чей паспорт сильнее? Столько стран по "безвизу" доступно белорусам, украинцам, полякам, литовцам и россиянам

Опубликовано: 25.07.2024 15:32 , Обновлено: 28.01.2025

Компания Henley & Partners опубликовала обновленный рейтинг силы паспортов. Позиция там зависит от количества безвизовых направлений, куда могут поехать жители той или иной страны. Посмотрели, кто в лидерах, где Беларусь, а где ее страны-соседки.

Так, на первом месте оказался Сингапур, его гражданам доступны безвизовые поездки в 195 стран (направлений). На второй строчке - сразу пять государств, и четыре из них европейские. Это Франция, Германия, Италия, Япония, Испания. Гражданам этих стран доступны 192 безвизовых направления. На третьей позиции (191 направление для безвизового въезда) - семь стран:

Австрия,

Финляндия,

Ирландия,

Люксембург,

Нидерланды,

Южная Корея,

Швеция.

Беларусь делит вместе с Намибией (Африка) 61-е место. Белорусам доступно 81 безвизовое направление. Вот на каких позициях страны-соседки:

Польша - 6-е место (188 безвизовых направлений), Литва - 9-е (185), Латвия - 10-е (184), Украина - 30-е (148), Россия - 45-е (116).

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На последних трех строчках рейтинга паспортов - Ирак (101-я позиция, 31 безвизовое направление), Сирия (102-я, 28), Афганистан (103-я, 26).

[info_b]Индекс паспортов Henley, как сообщается на сайте компании, основан на “эксклюзивных данных” Международной ассоциации воздушного транспорта. Этот индекс включает 199 различных паспортов и 227 направлений для путешествий.[/info_b]

К слову, как отметил портал thinktanks.by, в прошлом году Беларусь занимала в этом рейтинге 65-е место (79 направлений по “безвизу”).

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО) назвали стоимость самых дешевых туров на море для белорусов. По словам туроператоров, хитом бюджетного отдыха на море для населения Республики который год остается Грузия, однако самые дешевые туры предлагают в другую страну.

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Также мы писали, что белорусские турфирмы возобновили автобусные туры из Минска в Болгарию. Как рассказали в РСТО, стоимость 10-дневного отдыха на море в Болгарии с выездом на автобусе из Минска начинается в турфирмах от 335 евро (1136 рублей) за размещение, проживание и экскурсионное обслуживание, еще 225 евро (763 рубля) — за транспортный пакет. К слову, для посещения Болгарии с этого года нужна шенгенская виза.

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