От 565 евро. Белорусские туроператоры открыли бронь на горнолыжные курорты. Куда можно улететь без визы?

Опубликовано: 28.10.2024 10:27 , Обновлено: 28.10.2024

В Республиканском союзе туристических организаций (РСТО) 28 октября сообщили о начале бронирования авиатуров на горнолыжные курорты. Посмотрели, куда белорусам дешевле всего можно отправиться в этом году, причём без оформления виз.

Так, самым дешёвым направлением, предложенным столичной турфирмой “ВЛП”, стал горнолыжный курорт в армянском Цахкадзоре - от 565 евро. В эту цену включена стоимость завтраков, а улететь можно прямо из Минска. Вторым по бюджету является российское направление - отдохнуть на горнолыжном курорте в Шерегеше, например, можно за 642 евро на человека.

Другие российские горнолыжные курорты по цене уже приближаются к европейским:

Архыз – от 738 евро (завтраки) за 7 ночей,

Домбай + Архыз – от 813 евро (завтраки),

Красная Поляна – от 885 евро (без питания),

Хибины – от 1005 евро (завтраки) за 6 ночей.

Цены на недельный отдых в других странах, куда белорусам сейчас можно отправиться на отдых прямым рейсом из Минска, в компании “ВЛП” заявлены следующие:

Грузия (Гудаури) от 826 евро (завтраки и ужины),

Азербайджан (Шахдаг) от 830 евро (завтраки),

Турция (Паландокен) от 950 евро (завтраки).

Кстати, автобусные туры в соседнюю Россию обойдутся едва ли не вдвое дешевле. Так, компания “Колесо путешествий” предложила туры на Эльбрус всего за 375 долларов, а на Домбай - всего от 345 долларов.