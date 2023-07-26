Кому придет повышенная коммуналка? Белстат опубликовал количество потенциальных тунеядцев

📊 Анализ

Опубликовано: 26.07.2023 14:42 , Обновлено: 26.07.2023

Судя по данным Белстата, в Беларуси изменился уровень занятости, и некоторые белорусы могут найти в почтовых ящиках солидные счета за коммуналку. Речь идет про так называемых тунеядцев.

Население Беларуси делится на трудоспособный возраст и не трудоспособный. В свою очередь трудоспособные белорусы делятся на рабочую силу и не рабочую силу. Специалисты провели выборку населения по вопросам занятости среди людей в возрасте от 15 до 74 лет. В результате они выяснили количество тех, кто входит в так называемую «рабочую силу», и тех, кто в нее не вошел, сообщил Белстат.

Так, по итогам второго квартала в рабочую силу вошли 4,990 млн человек. Среди них 4,821 млн имели постоянную работу, 168 600 человек — безработные. Остальные жители не вошли в рабочую силу (такие люди не имели постоянной работы и по различным причинам не находились в ее активном поиске).

Во втором квартале в состав рабочей силы не вошли 2,141 млн человек. Среди них не желали работать 1,867 млн, хотели работать — 247 000 человек. Основная масса тех, кто не попал в рабочую силу - это пенсионеры (1,318 млн человек), сообщили в Banki24.by.

По данным Белстата, среди 497 300 не желающих работать 58 100 приходится на пенсионеров, а 296 000 — на учащихся (дневная форма получения образования). Таким образом, было еще 143 200 человек, которые не работают и не являются ни студентами, ни пенсионерами. Таким образом, выходит, что к тунеядцам в Беларуси могут отнести около 362 200 человек.

Напомним, что белорусы, которые в течение определенного времени не заняты в экономике, должны полностью возмещать затраты государства на коммунальные услуги.

[info_b]Учет «тунеядцев» в Беларуси с 1 декабря 2022 года ведётся по новым правилам: база данных обновляются раз в три месяца. Между тем, самостоятельно проверить наличие своего имени в базе «тунеядцев» белорусы могут только за деньги. Для авторизации в базе потребуется электронная цифровая печать, либо ID-карта.[/info_b]

“Потенциальные преступники”?

21 марта на совещании с представителями силовых органов Александр Лукашенко заявил, что неработающий человек является “потенциальным преступником”. А меры, которые принимаются различными ведомствами по профилактике рецидивов и преступности среди безработных, он назвал “недостаточными”.

«Повторяю еще раз: неработающий человек — потенциальный преступник. Принимаемые меры по трудоустройству этих лиц недостаточны», — процитировала Лукашенко БелТА.

«Принимаемые меры недостаточны» — Лукашенко объявил безработных белорусов «потенциальными преступниками». Что изменится?

Ситуация с тунеядцами в Беларуси

Тем временем, в Беларуси есть регионы, где удельная доля тунеядцев просто поражает воображение. Так, в апреле в Браславском районе в базу трудоспособных граждан, не занятых в экономике (так называемую “базу тунеядцев”) попали 2,5 тысячи человек. Это более 10% от всего населения района.

В Браславском районе в базу «тунеядцев» включили 10% населения. Это как?

А ранее стало известно и о другом регионе Беларуси с существенной долей «тунеядцев». Речь идёт об Островецком районе, в котором построена Белорусская АЭС. Там в «базу тунеядцев» занесено более 1 700 человек. Учитывая, что всего в Островецком районе проживают 28 802 человека, количество не занятых в экономике превысило цифру в 5,9%:

Новость Телеграф

Также Телеграф писал о том, что власти устраивают «рейды», шлют письма и предлагают 23 рубля в день:

В Беларуси взялись за «тунеядцев»? Власти устраивают «рейды», шлют письма и предлагают 23 рубля в день

Кто из безработных не попадет в базу «тунеядцев»