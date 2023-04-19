В Беларуси взялись за "тунеядцев"? Власти устраивают "рейды", шлют письма и предлагают 23 рубля в день

🎥 Видео

Опубликовано: 19.04.2023 13:13 , Обновлено: 19.04.2023

В Беларуси с началом весны активизировалась деятельность чиновников, милиции и служб ЖКХ по отношению к белорусам, которые внесены в базу трудоспособных людей, не занятых в экономике. В СМИ таких прозвали "тунеядцами" по аналогии с законом, который действовал в СССР.

Так, в Барановичах безработным предложили поучаствовать в сортировке овощей. В управлении по труду, занятости и соцзащите горисполкома предложили по 23 рубля за полный рабочий день, сообщил “Наш Край”.

А тем временем, в Солигорске к вопросу подошли ещё более основательно и устроили “рейд” по квартирам неработающих белорусов.

Телеканал Солигорска объяснил такие действия милиции и чиновников заботой о самих безработных. Им предлагали трудоустройство или переобучение. Плюс многие из них не платят повышенную коммуналку, как того требует закон.

В апреле уже уехавшие из страны белорусы стали получать СМС, письма с предложением явиться в местные органы по труду, чтобы рассказать о своей “тяжкой жизненной ситуации” или даже записаться на переобучение и зарегистрироваться ремесленниками. Но энтузиазма такие предложения у них не вызвали, сообщили некоторые в соцсетях.

Согласно постановлению Совмина № 166, с марта 2022 года белорусы, уехавшие из Беларуси на срок более 30 дней и при этом находящиеся в “базе тунеядцев” , должны оплачивать жировки за коммуналку в полном объёме. В базу такие люди попадают автоматически.

Но и тут есть исключения. Если у увехавшего белоруса есть официальное трудоустройство в странах ЕАЭС (России, Казахстане, Кыргызстане или Армении), то из “базы тунеядцев” вычеркнут, а коммуналка будет не повышенной.

Напомним, что в Совмине считают, что сейчас почти все белорусы не полностью оплачивают услуги ЖКХ. Часть субсидируется государством. И для “тунеядцев” власти Беларуси ввели правило оплаты коммунальных услуг по несубсидируемым тарифам.

С чем связано?

На самом деле похожие письма приходили уехавшим белорусам и в 2022, и в 2021 годах, и ещё раньше.

Новость Телеграф

Скорее всего это связано с периодичностью обновления “базы тунеядцев”. Она в Беларуси перепроверяется и меняется раз в три месяца:

с 20 февраля до 1 марта,

с 20 мая до 1 июня,

с 20 августа до 1 сентября,

с 20 ноября до 1 декабря.

А весенние “рейды” и письма могут свидетельствовать о стремлении чиновников улучшить показатели и сократить количество “тунеядцев” у себя в регионах.

Кстати, весной в Браславском районе Витебской области в базу трудоспособных граждан, не занятых в экономике попали 2,5 тысячи человек. Таким образом чиновники признали “тунеядцами” более 10% от всего населения района.

В Браславском районе в базу «тунеядцев» включили 10% населения. Это как?

Плюс в 2023 году чиновники могли активизироваться ещё по одной причине. В конце марта Александр Лукашенко заявил им, что они делают недостаточно по выявлению “тунеядцев”. Что сказалось на криминогенной обстановке в Беларуси, считает он.

“Повторяю еще раз: неработающий человек - потенциальный преступник. Принимаемые меры по трудоустройству этих лиц недостаточны, - заявил он. - Если он не работает, где он берет на жизнь? Ясно, где”.

В Беларуси “тунеядцев” стали вычислять после принятия в 2015 году декрета “О предупреждении социального иждивенчества”, подписанного Александром Лукашенко. Однако в 2018 году был опубликован новый декрет “О содействии занятости населения”, которым “тунеядцев” обязали платить повышенную коммуналку.

Новость Телеграф

А в 2022 году даже некоторые пенсионеры в Лиде стали получать “жировки”, согласно которым они, как “тунеядцы”, должны оплатить 100% коммунальных расходов. Чиновники заявили, что все так и должно быть.

Новость Телеграф