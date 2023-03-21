"Принимаемые меры недостаточны" - Лукашенко объявил безработных белорусов "потенциальными преступниками". Что изменится?

Опубликовано: 21.03.2023 12:13 , Обновлено: 21.03.2023

Александр Лукашенко 21 марта на совещании с представителями силовых органов заявил, что неработающий человек является "потенциальным преступником". Меры, которые принимаются различными ведомствами по профилактике рецидивов и преступности среди безработных, Лукашенко назвал "недостаточными".

“Повторяю еще раз: неработающий человек - потенциальный преступник. Принимаемые меры по трудоустройству этих лиц недостаточны”, - передает слова Лукашенко БелТА.

По его словам, в Беларуси сегодня “фиксируется большое количество тяжких преступлений, совершенных судимыми лицами”.

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“Особенно это относится к отбывавшим наказание в виде лишения свободы. Здесь тоже надо пожестче с ними обращаться. Кого-то досрочно, кто-то отсидел, как в народе говорят. Мы его вернули в общество - он начинает гадить снова”, - отметил Лукашенко, подчеркнув при этом необходимость обратить пристальное внимание на доходы неработающих белорусов.

“Если он не работает, где он берет на жизнь? Ясно, где”, - заявил он.

Как сообщал Телеграф, с 1 декабря 2022 года учёт «тунеядцев» в Беларуси ведётся по новым правилам. База данных обновляются раз в три месяца. Чтобы в неё не попасть и не оплачивать услуги ЖКХ по полным тарифам, соответствующие документы нужно успеть подать до 21 января, до 21 апреля, до 21 июля и 21 октября.

Совмин изменил условия, по которым белорусов будут зачислять в «тунеядцы» с 1 декабря

Официально безработные граждане Беларуси должны полностью возмещать затраты государства на коммунальные услуги. Однако, есть несколько категорий формально не занятых в экономике людей, которым не придется платить по 100%-ному тарифу.

Кто из безработных не попадет в базу «тунеядцев»

Между тем, самостоятельно проверить наличие своего имени в базе «тунеядцев» белорусы могут только за деньги. Для авторизации в базе потребуется электронная цифровая печать, либо ID-карта, стоимость которой составляет от 59,22 до 147 рублей в год.

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