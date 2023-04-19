В Браславском районе в базу "тунеядцев" включили 10% населения. Это как?

Опубликовано: 19.04.2023 08:23 , Обновлено: 19.04.2023

В Браславском районе Витебской области в базу трудоспособных граждан, не занятых в экономике (так называемую "базу тунеядцев") попали 2,5 тысячи человек. Это более 10% от всего населения района.

Данные по “тунеядцам” в Браславском районе опубликовала местная газета “Браславская звезда” со ссылкой на постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения.

Если исходить из данных Национального статистического комитета, на начало 2021 года в Браславском районе проживали 24 143 человека. Следовательно, если в базу внесены 2,5 тыс. граждан, значит 10% жителей района официально являются “тунеядцами”.

Как напомнили в районной комиссии, незанятые в экономике граждане, в соответствии с белорусским законодательством, обязаны оплачивать жилищно-коммунальные услуги по 100%-м тарифам.

Напомним, ранее стало известно и о другом районе Беларуси с существенной долей “тунеядцев”. Речь идёт об Островецком районе, в котором построена Белорусская АЭС. Там в “базу тунеядцев” занесено более 1 700 человек. Учитывая, что всего в Островецком районе проживают 28 802 человека, количество не занятых в экономике превысило цифру в 5,9%.

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Отметим, что граждане трудоспособного возраста, нигде официально не работающие, вносятся в так называемые списки «тунеядцев» в соответствии с положениями Декрета Президента № 3 «О содействии занятости населения». Там же указаны те категории граждан, которые из базы данных будут исключены.

Кто из безработных не попадет в базу «тунеядцев»