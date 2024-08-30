Минсвязи и Минтруда изменили условия выплаты пенсий для некоторых белорусов. Кому придётся брать допсправку?

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Опубликовано: 30.08.2024 16:38 , Обновлено: 30.08.2024

Два белорусских ведомства - Министерство связи и информатизации и Министерство труда и соцзащиты - скорректировали действующую инструкцию о порядке выплаты пенсий, пособий и других соцвыплат. Теперь чтобы получить положенную по закону выплату некоторым белорусам придётся брать дополнительную справку, а некоторые пенсионеры и льготники смогут получить свои выплаты досрочно.

Так, в совместном постановлении двух министерств № 20/66, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале 30 августа, прописали случаи несоответствия данных о фамилии, имени или отчестве получателя пенсии или пособия. Если данные, указанные в электронной ведомости почтового оператора, который выплачивает пенсию или пособие, не будут совпадать с данными документа, удостоверяющего личность, предъявленного получателем, деньги выдадут лишь при предъявлении дополнительного документа. Речь о справке, подтверждающей изменение или смену фамилии, имени, отчества.

Постановление также позволяет досрочно выплачивать пенсию или пособие, если её получатель отправляется в в санаторно-курортную организацию или направляется врачом на госпитализацию или обследование. В этом случае для досрочного получения выплаты также придётся предъявить дополнительную официальную бумагу - подтверждающую направление человека в эти учреждения.

Ещё одно нововведение касается выплаты недополученной суммы пособия или пенсии. Если в действующей редакции инструкции её имели право выдать только непосредственно получателю пособия или пенсии, то теперь таким правом наделили “лицо, имеющее право на её получение”.

Отметим, что данные изменения вступают в силу сразу же после его официального опубликования, то есть заработают уже завтра, 31 августа.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 июля в Беларуси начали действовать изменения по социальным выплатам — пенсиям и пособиям. Белорусов, которые их получают, обязали открыть в одном из восьми предложенных банков базовый счет.

Теперь точно. В Минтруда ответили, как выдадут пенсию белорусам, которые не открыли базовый счет в банке

А в начале августа министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко сообщила, что некоторым белорусам, согласно новому законопроекту, планируют повысить пенсию на сумму до 270 рублей.

В Минтруда предложили повысить некоторым белорусам пенсию на сумму до 270 рублей. Кому повезет?