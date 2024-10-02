Совмин предложил увеличить надбавку к пенсии одной категории белорусов, другой – снизить пенсионный возраст на 5 лет

Опубликовано: 02.10.2024 12:03 , Обновлено: 02.10.2024

Совет министров предложил усилить материальную поддержку бывшим военнослужащим, увеличить ежемесячную надбавку к пенсии труженикам тыла, а ещё одной категории белорусов снизить пенсионный возраст на 5 лет. Такие законодательные инициативы содержатся в законопроекте "Об изменении законов по вопросам ветеранов", который 2 октября во втором чтении приняла Палата представителей Национального собрания Беларуси.

Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, анонсируя данный законопроект, пояснил, что основные нововведения, предусмотренные документом, касаются социальной защиты ветеранов и лиц, пострадавших в результате военных действий. Выделяемые им государством льготы, привилегии и гарантии предложили “гармонизировать” с российским законодательством, передало госагентство БЕЛТА.

Член постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Иван Гордейчик, который представлял законопроект в парламенте, рассказал, что дополнительные социальные льготы решили предоставить:

отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ),

бывшим узникам фашизма,

ветеранам боевых действий на территории других государств,

супругам погибших военнослужащих.

Так, тем, у кого есть ордена или медали за безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, пообещали увеличить материальную поддержку, труженикам тыла с орденами и медалями за самоотверженный труд - повысить ежемесячную надбавку к пенсии, бывшим узникам фашизма и воинам-интернационалистам и супругам погибших военнослужащих - бесплатные лекарства и средства социальной реабилитации, путёвки в санатории и зубные протезы.

Кроме того, после того, как одобренный депутатами проект пройдёт все положенные по закону инстанции, на надбавку к пенсии в размере 100% минимальной пенсии по возрасту (сегодня в Беларуси она составляет 108,25 рубля) смогут также рассчитывать работники, направлявшимся с декабря 1979 года по декабрь 1989 года в воюющий в то время Афганистан.

А вот раньше выходить на пенсию в правительстве предложили ветеранам боевых действий на территории других государств. Тем, кто “заработал” инвалидность в мирное время, предложили уходить на пенсию на 5 лет раньше.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 25 сентября Совет Республики Национального собрания Беларуси одобрил проект закона “Об изменении закона Республики Беларусь “О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований”. В парламенте пояснили нюансы документа и рассказали, в каком случае предлагается лишать белорусских военных пенсии.

В парламенте предложили лишать белорусских военных пенсии в одном случае