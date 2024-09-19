Как молодым белорусам "заработать" на пенсию в 1000 долларов? В одном из банков дали рекомендации

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Опубликовано: 19.09.2024 18:40 , Обновлено: 19.09.2024

В белорусском Альфа-Банке поделились несколькими рекомендациями о том, что нужно делать молодым белорусам, чтобы на пенсии жить на 1000 долларов в месяц. Однако для этого придется полагаться не только на Фонд социальной защиты населения (ФСЗН), но и откладывать самим. Как это сделать правильно?

Специалисты сразу же предупредили, что для получения 1000 долларов в месяц в качестве дополнения к гарантированной государством пенсии, нужно накопить сумму в размере 300 000 долларов.

“Но если вам всего 25 лет, она достижима”, - выказали уверенность в Альфа-Банке.

По словам экспертов, при таких накоплениях доплата к пенсии будет идти с процентов с капитала. А сами накопления лучше не трогать, иначе они закончатся уже за 8-10 лет.

“Используем процент – и получаем деньги, еще и внукам останется”, - рекомендовали в “Альфа-Банке” и подробно расписали два сценария персональных пенсионных накоплений.

Далее эксперты посоветовали посчитать срок накоплений и “выбрать игру вдолгую”, поскольку так, по мнению специалистов, достичь цели будет легче. В Альфа-Банке отметили, что при средней доходности портфеля в 6% и консервативной доходности капитала в 4% даже с учётом средней инфляции доллара в 3% (а за 25 лет она составит 209%), накопления позволят к 50 годам иметь хорошую прибавку к пенсии.

Однако, по словам экспертов, в таком случае в месяц придется откладывать порядка 900 долларов. Если же постепенно компенсировать инфляцию, то стартовая сумма, которую придётся откладывать на пенсию, составит 673 доллара.

«Каждый год она будет увеличиваться на процент инфляции: 673 доллара, 694, 715 и так далее. Минус один: через 15 лет нужно будет откладывать уже от 1100 долларов, а в 25-й год инвестирования – порядка 1800 », - заявили в Альфа-Банке.

Если же ориентироваться на более поздний выход на пенсию - в 63 года - то, по словам экспертов, ежемесячно придётся откладывать чуть меньшую сумму - 534 доллара, а если компенсировать инфляцию постепенно, то ежемесячные инвестиции на старте составят 357 долларов, а в финальный год инвестирования — 940 долларов.

«С таким темпом инвестирования будут оставаться деньги и на другие мелкие и крупные цели», - заявили в “Альфа-Банке”.

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Специалисты также добавили, что главное ко всему подходить с умом и не переходить в режим жесткой экономии.

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При этом эксперты банка также предложили использовать финансовый план, который включает в себя диверсификацию накоплений, достичь которую получается несколькими способами.

[info_b]Для управления рисками используется диверсификация, суть которой заключается в распределении своих накоплений по разным финансовым активам. Вы вкладываете средства одновременно в ценные бумаги, недвижимость, драгметаллы, бизнес и другие инструменты.[/info_b]

«Если есть постоянное место работы – используем программу добровольных пенсионных накоплений у страховых компаний по указу № 367. Механизм простой: работник отчисляет дополнительный процент из зарплаты на пенсию и столько же отчисляет работодатель. Похожая пенсионная система существует в США», - заявили в Альфа-Банке.

При этом тут имеются свои плюсы и минусы, пояснили эксперты. Из плюсов в компании назвали страховой полис, который “не имеет обратной силы”, а также то, что все отчисления делаются автоматически.

Из минусов специалисты назвали то, что инфляция может обогнать ставку рефинансирования, а сами выплаты получить можно только после выхода на пенсию. Срок выплаты – 5 или 10 лет (причем эксперты посоветовали выбирать наименьший срок).

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При этом в банке отметили, что накопления могут быть только в белорусских рублях, что увеличивает риск инфляции. Конечно, можно сразу покупать доллары и откладывать самостоятельно, добавили специалисты.

«Поэтому нужно просто решить, что актуальнее: откладывать по 10 долларов самостоятельно и контролировать себя или автоматизировать процесс, но тогда вы сможете воспользоваться деньгами только по выходу на пенсию», - пояснили эксперты.

Кроме того в Альфа-Банке предложили сочетать пенсионные накопления по страховке и инвестирование на зарубежном рынке, добавив, что в этом могут помочь брокеры, которые работают с белорусами. При этом эксперты отметили важность того, что лучше покупать фонды акций, чем что-то отдельное, и что важно работать только с теми брокерами, у которых есть официальная лицензия и регистрация. И предостерегли от сомнительных вложений.

Также эксперты банка рекомендовали определить сумму и посчитать срок накоплений.

Продолжайте откладывать, даже если время сложное

По словам финансовых консультантов Альфа-Банка, начинать копить на пенсию слишком рано не означает, что придется во всем себе отказывать. Чтобы оптимизировать процесс, специалисты порекомендовали вести финансовый дневник, чтобы наглядно видеть, на что и когда вы тратите деньги, и следить за тем, чтобы разница между доходами и расходами была по крайней мере 10%.

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Помимо всего прочего финансовые консультанты Альфа-Банка предложили определить для себя краткосрочные (меньше 3-х лет), для которых можно использовать депозит, и долгосрочные (больше 3-х лет) цели, для которых необходимо учитывать инфляцию, а также расписать финансовый план на 10-15-30 лет вперед.

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