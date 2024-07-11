До 30%. Нацбанк рассказал, как может ослабнуть белорусский рубль к доллару в 2024 году

Опубликовано: 11.07.2024 21:13 , Обновлено: 11.07.2024

Национальный банк Беларуси в своем исследовании сделал три экономических прогноза для страны. Среди прочих показателей регулятор оценил, как может ослабнуть белорусский рубль к доллару США в 2024 году и какой будет прирост или же падение валового внутреннего продукта (ВВП).

Итак, три макроэкономических сценария от Нацбанка: базовый, умеренного шока и сильного шока. Согласно первому, рубль в 2024 году ослабнет к доллару на 10,7%. Инфляция составит 6%, а ВВП вырастет на 3,1%.

При сценарии умеренного шока рубль ослабнет на 15%, ВВП упадет на 3%, а инфляция зафиксируется на уровне 8,5%. А при сильном шоке Нацбанк спрогнозировал такую ситуацию: падение рубля по отношению к доллару на 30%, ВВП - минус 9%, инфляция составит 10,5%.

Таблица: Нацбанк

Нацбанк пояснил, что потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси могут стать:

снижение цен на энергоносители,

сокращение глобального спроса, ценовая нестабильность в мире,

глобальный финансовый кризис,

замедление роста или возобновление оттока банковских вкладов,

и не только.

В то же время, по оценкам регулятора, банковский сектор страны имеет некоторый запас прочности и может противостоять системным шокам.

Согласно исследованию, экономика Беларуси меньше всего защищена от шоков кредитного риска. «Воздействие условий сценария сильного шока может существенно снизить качество кредитного портфеля банков”, - отметили в Нацбанке.

“Оценивается, что в целом по банковскому сектору норматив достаточности капитала будет выполняться, однако в сценарии сильного шока некоторым банкам может понадобиться докапитализация”, – дополнили в регуляторе.

Таблица: Нацбанк

[info_b]Достаточность капитала - это способность банка производить расходы на свою деятельность и компенсировать убытки только за счет собственных источников средств. То есть это способность банка расплатиться по всем взятым на себя обязательствам.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что Нацбанк в своем анализе кредитования в первом квартале 2024 года спрогнозировал смягчение условий по получению кредитов в ближайшие полгода. Кроме того, по прогнозу регулятора, во втором и третьем кварталах текущего года у белорусов вырастет спрос на кредитование.

Нацбанк спрогнозировал смягчение условий по кредитам для белорусов в ближайшие полгода

Также мы писали, что Нацбанк решил не менять в июле действующие значения расчетных величин стандартного риска (РВСР). От этого показателя зависят в том числе процентные ставки по потребительским кредитам.

Нацбанк Беларуси решил не менять расчетные величины стандартного риска. Какие максимальные ставки по кредитам установил?