"Надо начинать работать с двух лет" — Белорусам рассказали, как получать 4000 рублей пенсии. Те ответили

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Опубликовано: 15.03.2024 18:27 , Обновлено: 15.03.2024

Жительница Беларуси опубликовала ролик в TikTok, где рассказала о том, что нужно сделать, чтобы будущая пенсия стала выше в несколько раз. Однако её простая и понятная идея понравилась не всем. Что же такого предложила белоруска?

“Друзья, не проходите мимо и обратите внимание на эти цифры”, — произнесла в начале видео женщина с маркером у доски. На ней чёрным по белому значилось число “406,74”. Как пояснила автор, именно столько сейчас платят пенсионерам, которые накопили нужное количество страхового стажа, — 406 рублей 74 копейки.

[info_b] Пенсионная реформа предполагает, что человек, который уходит на пенсию в 2024 году, должен иметь 19,5 лет страхового стажа. В 2025 году этот показатель должен вырасти на полгода и составить уже 20 лет, сообщили в Федерации профсоюзов Беларуси. [/info_b]

Те белорусы, которые не смогли этого сделать, получают выплаты в два раза меньше — 203 рубля 37 копеек.

“Хотите такую пенсию? Я думаю, не особо”, — предположила автор ролика и продолжила: “Что можно сделать, чтобы она была не 407 рублей, а 4000 рублей?”

Для этого, по словам белоруски, “нужно думать с самого раннего возраста” и откладывать на будущее по 95 рублей в месяц.

Идею пользовательницы оценили не все. Многие писали в комментариях о девальвации, о повышении пенсионного возраста и о том, что “далеко не каждый может отложить 95 рублей”.

“Для этого надо начинать работать с 2 лет”, — то ли в шутку, то ли всерьёз написал один из белорусов.

“Нет гарантии, что потом булка хлеба не будет стоить миллион, или деньги просто украдут банкиры”, — высказал мнение один из мужчин, на что автор видео ответила:

“Гарантия есть только одна: все отправятся на тот свет, а всё остальное надо изучать и планировать…”

“Уже научена, детей страховала на 4 тысячи. В итоге сказали: вы приходите, получите на упаковку спичек…” — написала ещё одна белоруска.

Однако нашлись и те, кто был солидарен с автором:” Какое классное видео! Жаль тех, кто не хочет в этом разобраться”.

Ранее Телеграф писал, что новая пенсионная система — накопительная (или, как её ещё называют, программа «3+3») начала работать в Беларуси с 1 октября 2022 года. Согласно ей, любой работник, которому до пенсии остается не менее трёх лет, сможет по желанию откладывать от 1 до 10% своей зарплаты. Кроме того, столько же (но не более 3%) откладывает и работодатель. Для этого надо заключить договор с государственной страховой организацией «Стравита».

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