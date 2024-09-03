За сколько лет белорусы могут накопить миллион "без надрыва"? В одном из банков назвали самую прибыльную валюту

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Опубликовано: 03.09.2024 13:51 , Обновлено: 03.09.2024

В белорусском МТБанке поделились эффективной стратегией финансовых накоплений с минимальными рисками. Эксперты рассказали, как белорусы могут за год собрать 5 тыс. рублей "без надрыва", за сколько такими темпами удастся накопить миллион и какая иностранная валюта в настоящее время является самой прибыльной с точки зрения финансовых вложений.

Согласно расчётам начальника управления инвестиционного бизнеса МТБанка Александра Приходько, который курирует проект “Дорога к миллиону”, за которым можно следить в Telegram-канале “Миллион идей с МТБанком”, чтобы заработать миллион рублей “почти на пустом месте”, то есть без особых инвестиционных рисков, белорусам может потребоваться всего семь лет.

В первый год белорусам предложили накопить стартовый капитал в 5 тыс. рублей и использовать для этого “только всем доступную классику”, например, откладывать по 10% от всех доходов - зарплаты, премий, поступлений из прочих источников доходов. Однако, как показали расчёты, такой “реалистичный” сценарий не позволит среднестатистическому белорусу накопить за год заветные 5 тыс. рублей. Для этого потребуется откладывать почти 20% от средней зарплаты.

[info_b]По данным Национального статистического комитета Беларуси, номинальная начисленная средняя зарплата белорусов в июле составила 2355,1 рубля (при этом это рекордное значение с декабря 2023 года). Следовательно, откладывая по 10% от такой зарплаты, за год среднестатистическому белорусу удастся скопить лишь 2826,12 рубля.[/info_b]

В МТБанке пояснили, что для достижения заветной суммы в 5 тыс. рублей для стартового капитала будущих миллионеров в месяц необходимо откладывать фиксированную сумму в 417 рублей . В этом случае, если полученную сумму ежегодно удваивать, то через семь лет можно накопить миллион рублей.

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В какой валюте белорусам выгоднее хранить сбережения?

На втором этапе пути к миллиону Приходько предложил белорусам приумножить стартовый капитал. По его словам, вести бюджет лучше “в валюте той страны, в которой ты живёшь и тратишь деньги”, в том числе, чтобы не терять деньги на конверсии. Он также обратил внимание на то, что валютные депозиты в долларах и евро “сейчас потеряли привлекательность”, поскольку “иностранные деньги сейчас не так нужны банкам”.

Тем не менее, именно конвертация рублей в иностранную валюту, по словам специалистов, позволяет “если не заработать, то хотя бы сохранить ценность сбережений”. Избежать ситуации, когда накопления в рублях “съедает” инфляция, по словам банковских специалистов, позволяет “органический рост курса иностранной валюты”.

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Самой выгодной валютой с этой точки в МТБанке назвали польские злотые. Там отметили, что это “самая укрепившаяся валюта в отношении белорусского рубля”, курс которой за год вырос почти на 19% .

В результате, при “реалистичном” сценарии, откладывая 10% от средней зарплаты по стране и вложив в доллары под 3%, белорусам за год удастся накопить 5406 рубле, тогда как при “оптимистичном” сценарии, вложив в злотые при росте курса в 19% - в два раза больше, 10 930 рублей.

Если же оставить накопленные 5 тыс. рублей нетронутыми, по подсчётам МТБанка, за прошлый год можно было “на пустом месте” потерять из-за инфляции от 314 рублей (условной ценности) при реалистичном сценарии и до 634 рублей при оптимистичном.

[info_b]Опираясь на официальную статистику Нацбанка, в МТБанке подсчитали, что просто храня рубли дома белорусы за последние 10 лет могли потерять порядка 60% номинальной стоимости, то есть из условно отложенных 10 лет назад 5 тыс. рублей у вас на руках осталось бы всего 2 тыс. рублей[/info_b]

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