Нацбанк назвал дату, когда в Беларуси введут цифровой рубль. Что это такое?

Опубликовано: 06.02.2024 12:13 , Обновлено: 06.02.2024

Правление Национального банка Беларуси одобрило Концепцию цифрового белорусского рубля (ЦБР). Внедрять цифровую национальную валюту пообещали в три этапа. Во вторник, 6 февраля, замначальника Управления исследований и стратегического развития Нацбанка Михаил Демиденко озвучил конкретные сроки полноценного внедрения платформы.

О принятии Концепции цифрового белорусского рубля Нацбанк официально заявил 6 февраля. Дорожную карту по внедрению нового вида национальной валюты правление Нацбанка утвердило на 2024–2026 годы, по завершении этого периода планируется, что белорусы смогут открыть счёт в ЦБР. Впрочем, в Нацбанке подчеркнули, что сроки дорожной карты могут подкорректировать.

[info_b]Нацбанк определяет цифровой белорусский рубль (ЦБР) как цифровую форму белорусского рубля для безналичных расчетов. Он будет выступать как “законное платежное средство”, которое:

выполняет все функции денег,

имеет одинаковую ценность с наличным и безналичным белорусским рублем,

является прямым требованием к Нацбанку Беларуси и эмитируется им.[/info_b]

По словам Демиденко, планируется, что каждый пользователь в Беларуси сможет открыть только один кошелек в цифровых белорусских рублях. При этом счёт будет открываться в Нацбанке, а непосредственно работать с пользователями счёта будут уже коммерческие банки. В перспективе также планируется предоставить белорусам возможность непрерывно обменивать наличные рубли на цифровые через банкомат.

Представитель Нацбанка пояснил, что с внедрение ЦБР, отследить движение денег белорусов будет намного проще, а трансграничные платежи удастся децентрализовать, поскольку “не будет какого-то одного центра или центров, которые будут управлять этими процессами”, передало агентство Sputnik.

Что представляет собой цифровой рубль и зачем он белорусам?

Цифровой рубль, по сути, это электронная (то есть нематериальная) версия реального рубля, который можно использовать как альтернативу или дополнение к реальной валюте. Его стоимость будет привязана к национальной валюте, а принимать валюта будет форму записи на банковском счете пользователя.

Согласно дорожной карте, одобренной правлением Нацбанка, на 2024 год запланирована разработка собственно электронной платформы цифрового рубля, провести аудит ЦБР и сертификацию криптографических алгоритмов и средств защиты информации, а также подготовить изменения в национальное законодательство.

Уже к концу 2025 года, по планам Нацбанка, цифровой рубль будет использоваться для платежей между юридическими лицами и для проведения трансграничных расчетов, а в 2026 году - полноценно внедрить и саму платформу ЦБР, и кроссчейн-мосты, необходимые для проведения платежей в оффлайне.

В сентябре прошлого года профессор кафедры аналитической экономики и эконометрики БГУ Михаил Ковалев объяснил в интервью агентству БелТА, в чём особенности цифрового белорусского рубля и что они дадут обычным белорусам. По его словам, главными плюсами введения ЦБР станет следующее:

возможность исключить коммерческие банки из цепочки безналичных расчетов, что позволило бы, в частности, магазинам не платить 2-3% комиссии банкам и соразмерно снизить цены на продукцию (впрочем, в нынешней редакции концепции ЦБР коммерческие банки пока присутствуют);

расплачиваться “цифрой” в магазинах и в других местах обслуживания, по словам эксперта, белорусам также будет выгоднее;

более удобные формы платежей, чем используемые сегодня по карточкам или через интернет-банкинг (это, по словам профессора, будет “зависеть от таланта программистов”, которые будут разрабатывать платформу ЦБР).

В самом Нацбанке назвали следующие преимущества использования ЦБР для населения:

высокий уровень сохранности денежных средств,

отсутствие привязки к одному банку,

прозрачная тарифная политика и адресность социальной поддержки,

повышение доступности услуг на отдаленных и малонаселенных территориях за счет возможности оплаты в режиме офлайн.

Тем не менее, не лишён ЦБР и недостатков. Ковалев назвал два основных потенциальных проблемных вопроса:

сложности с использованием за рубежом;

отсутствие анонимности расчетов в ЦБР.

По словам профессора, расплатиться белорусской “цифрой” за границей можно будет только”в магазине, которому будут интересны белорусские цифровые рубли”, а такой интерес со стороны стран, за исключением России, специалист назвал “маловероятным”.

Что касается анонимности платежей, то сохранить её, как в случае с наличными, при использовании ЦБР не получится.

“Счета в цифровых белорусских рублях на платформе привяжут к паспорту и в случае необходимости все платежи будут расшифрованы”,- пояснил эксперт.

Ранее Телеграф сообщил, что Нацбанк Беларуси озвучил признаки, по которым банки будут вычислять “подозрительные” платежи. После вступления в силу постановления №453 “О несанкционированных переводах денежных средств (электронных денег)” банки получили право блокировать такие операции.

В Нацбанке пояснили, какие платежи белорусов будут блокировать как «подозрительные»