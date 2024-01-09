В Нацбанке пояснили, какие платежи белорусов будут блокировать как «подозрительные»

Опубликовано: 09.01.2024 13:36 , Обновлено: 09.01.2024

Начальник управления защиты информации Нацбанка Беларуси Инна Легчилова 9 января пояснила, по каким признакам банки будут вычислять "подозрительные" платежи. После вступления в силу постановления №453 "О несанкционированных переводах денежных средств (электронных денег)" банки получили право блокировать такие операции.

По словам Легчиловой, подозрения у банков может вызвать “некая нетипичность поведения клиента”, который переводит с помощью своих карт денежные средства.

“Здесь имеется масса вопросов о том, что можно считать нетипичным и нехарактерным относительно суммы, места перевода”, - процитировало представительницу Нацбанка госагентство БелТА.

После принятия соответствующего постановления, белорусским банкам поручили “разработать специальные процессы, которые направлены на выявление такого подозрительного поведения”. Вначале, по словам Легчиловой, банкам предложат достаточно большой перечень “классов мониторинга”, которые, в свою очередь, будут подразделяться на “индикаторы правонарушений”.

“Например, если в определенный период времени платеж совершался с одного IP-адреса, а через десять минут с другого. Или платежи совершаются в ночное время, хотя ранее в такое время их не было”, - пояснила суть индикаторов “подозрительных операций” представительница Нацбанка.

Приостанавливать операцию по карте банк, по её словам, будет на двое суток. За это время банк может связаться с клиентом, чтобы уточнить детали операции. Если же у банка появится “точная информация о незаконности списанных средств”, банк не просто заблокирует списанную сумму, но и сообщит об этом в правоохранительные органы.

“Это сделано для того, чтобы не пострадали невиновные люди”, - подчеркнула начальник управления защиты информации Нацбанка, отмтетив, что тем самым “создаётся правовое поле”.

Легчилова заверила, что рядовым белорусам, которые, к примеру, впервые совершает какие-то платежи через интернет, “беспокоится не стоит”.

“Например, если человек никогда не платил за покупки на маркетплейсе и такой платеж прошел впервые, то такая операция не будет приостановлена. Это всего лишь один индикатор, который говорит о нетипичности поведения, а все остальные действия совпадают с тем, что человек делает в определенное время”, - пояснила специалист.

Ранее Телеграф сообщил, что Нацбанк Беларуси своим постановлением №453 от 15 декабря 2023 года под названием “О несанкционированных переводах денежных средств” разрешил организациям, осуществляющим денежные переводы белорусов, блокировать их в отдельных случаях. В Нацбанке назвали несколько признаков, которые дают на это право финансовым организациям.

Нацбанк разрешил блокировать денежные переводы белорусов. Список правил, как и когда?