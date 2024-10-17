Как белорусам легко активировать ID-карту с помощью смартфона? Подробная инструкция

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Опубликовано: 17.10.2024 13:34 , Обновлено: 17.10.2024

С появлением ID-карт в Беларуси возник и вопрос, а как же их активировать (верифицировать в МСИ)? Обычно для этого белорусам предлагали ездить в банки или покупать специальные дорогие считыватели. Однако, есть более простой способ, чем стоять в очередях или тратить деньги. Мало кто знает, что активировать свою ID-карту карту можно и дома. Для этого понадобится только смартфон и одно приложение. Правда, есть несколько нюансов.

Для чего белорусам нужна ID-карта?

ID-карта (от англ. Identity Document, идентификационная карта) — биометрический документ для удостоверения личности владельца на территории страны.

Это пластиковая карта, похожая на водительские права. На ней можно увидеть следующие данные о владельце:

ФИО;

фотографию;

дату рождения;

гражданство;

пол;

идентификационный номер;

QR-код с персональными данными;

микросхема с отпечатками пальцев и электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Чем лучше обычного паспорта?

Белорусы могут оформить по желанию, взамен обычного паспорта. Из преимуществ:

можно подтверждать личность дистанционно, с помощью ЭЦП;

для оформления документов не нужно ходить в госорганы, можно оформить все онлайн;

более компактна и удобна в использовании по сравнению с традиционным паспортом, ее сложнее испортить;

водителям, у которых есть ID-карта, не нужно брать с собой права;

в будущем обещают, что ID-карта может объединить в себе медицинскую карту, водительское удостоверение, проездной и т.п.

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Минусы ID-карты

Из минусов: стоит ID-карта дороже, чем обычный паспорт — 1,5 базовой величины (для большинства белорусов). Сейчас это 60 BYN.

[info_b]Для сравнения: обычный паспорт можно оформить за 1 базовую, т.е. 40 рублей.[/info_b]

Кроме того, белорусы неоднократно жаловались, что после получения ID-карты не могли брать кредиты и пользоваться другими удобными финансовыми сервисами в Беларуси. Дело в том, что после оформления нужно обязательно активировать ID-карту, то есть, верифицировать в Межбанковской системе идентификации, МСИ.

Как правило, в паспортных столах белорусам предлагают сделать это в банках в Минске или областных центрах, где оборудованы специальные клиентские места со считывателем.

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Второй вариант - самим купить считыватель (ридер), который стоит от 60 до 190 рублей.

Однако не все знают, что активировать карту можно, имея только смартфон.

[info_b] Но есть важный нюанс. Для тех, кому нужно отправлять декларации в Министерство по налогам и сборам через личный кабинет, все равно придется покупать считыватель. [/info_b]

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Как подтвердить ID-карту с помощью смартфона?

Мы нашли подробную инструкцию по подтверждению данных ID-карты с помощью мобильного приложения на сайте ЕРИП.

Для этого вам понадобится:

смартфон с поддержкой NFC.

мобильное приложение EID.BY (доступно для операционной системы Android). Скачать его можно по этой ссылке.

доступ к интернету.

Для подтверждения данных ID-карты в МСИ выполните следующие действия:

Установите приложение. Включите NFC на смартфоне. Войдите в Личный кабинет Межбанковской системы идентификации по ссылке (с компьютера или смартфона.). Нажмите «Вход по ID-карте»/«Войти по ID-карте».

Далее, из предложенных вариантов выберите «ID-карта (mobile)».

После этого, если вы зашли с компьютера, откройте в смартфоне приложение EID.BY и нажмите «Сканировать QRкод» на странице аутентификации в личном кабинете МСИ.

Если вы делаете все на смартфоне, на странице аутентификации перейдите по ссылке «Открыть на этом устройстве».

В окне приложения введите PIN1.

Приложите ID-карту к смартфону и подержите несколько секунд до завершения процесса считывания.

Если все получилось, появится сообщение: «Операция прошла успешно. Карта аутентифицирована». Нажмите «ОК», чтобы перейти в личный кабинет МСИ.

В меню личного кабинета слева выберите вкладку «Данные с ID-карты», затем нажмите «Считать данные с ID-карты с помощью приложения».

Нажмите «Считать данные». На экране должно отобразится сообщение с результатом считывания данных с ID-карты.

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Зачем нужна верификация в МСИ?

После прохождения идентификации вы сможете удаленно стать клиентом других банков. Без этого, например, не получится выпустить карту в приложении банка, где вы еще не обслуживались. Причем, при замене паспорта, новые данные все равно нужно подавать в банк.

До этого момента доступ к сервисам МСИ будет ограничен. Например, вы не сможете совершать оплаты через интернет-банкинг (а также мобильный банкинг) в ЕРИП.

Что еще есть в приложении EID.BY?

Вот какие данные можно хранить в приложении:

Ранее Telegraf.news писал, что для владельцев биометрических документов в подразделениях по гражданству и миграции Минска запустили пилотный проект по доступу к электронным сервисам.

К примеру, белорус может узнать о правах на недвижимость, зарегистрировать иностранного гостя, подать таможенную декларацию, проверить бизнес-партнера, пройти ежегодную диспансеризацию, оценить автомобиль с пробегом, получить сведения о последнем паспорте, взять справку о регистрации по месту жительства, получить информацию из регистра населения и не только.

Минская милиция запустила пилотный проект по доступу к электронным сервисам для владельцев ID-карт