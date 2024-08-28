Могут ли белорусы отправить паспорт по почте? В "Белпочте" ответили

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 28.08.2024 17:55 , Обновлено: 28.08.2024

В "Белпочте" рассказали, могут ли жители Республики отправить паспорт по почте. Исходя из того, что потеря документа вызовет не только дополнительные затраты, но и изрядную нервотрёпку, делать это лучше всего через письмо с объявленной ценностью.

В пресс-службе “Белпочты” рассказали, что при приёме отправления (с паспортом в том числе) человеку выдаётся квитанция, в то время как получатель забирает посылку под расписку. Посмотреть местонахождение можно как и в случае с любым другим отправлением, через сайт. Также паспорт можно отправить наложенным платежом, однако его сумма не должна превышать сумму объявленной ценности, напомнили в “Белпочте”.

[info_b]Объявленная ценность — это, по сути, страховка. Если почта потеряет посылку или повредит её, отправителю вернут стоимость объявленной ценности.

Наложенный платёж — это сумма, которую заплатит получатель посылки, она вернётся к отправителю денежным переводом.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что “Белпочта” ввела для жителей Республики новую услугу: теперь получить посылку можно без паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Для этого необходимо скачать приложение, зарегистрироваться и показать на почте специальный QR-код.

«Белпочта» разрешила получать посылки без паспорта. Что потребовала взамен?