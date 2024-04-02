Минская милиция запустила пилотный проект по доступу к электронным сервисам для владельцев ID-карт

Опубликовано: 02.04.2024 13:32 , Обновлено: 02.04.2024

Для владельцев биометрических документов в подразделениях по гражданству и миграции Минска запустили пилотный проект по доступу к электронным сервисам. Об этом Главное управление внутренних дел (ГУВД) Мингорисполкома сообщило в своем Telegram-канале.

В каждом отделе по гражданству и миграции, как рассказали в минской милиции, оборудовали рабочее место с программным обеспечением и считывателем ID-карты, где пользователь может самостоятельно выполнить следующие действия:

подтвердить ID-карту для межбанковской системы идентификации (чтобы получить доступ к сервису «Оплати» или другим дистанционным банковским услугам),

узнать, какие данные хранятся на чипе ID-карты,

зарегистрировать личный кабинет в Национальном центре электронных услуг и мобильном приложении «Е-Паслуга», чтобы получить доступ “к сотням услуг и административных процедур”.

К примеру, белорус может узнать о правах на недвижимость, зарегистрировать иностранного гостя, подать таможенную декларацию, проверить бизнес-партнера, пройти ежегодную диспансеризацию, оценить автомобиль с пробегом, получить сведения о последнем паспорте, взять справку о регистрации по месту жительства, получить информацию из регистра населения и не только.

В ГУВД Мингорисполкома отметили, что услуги доступны как на платной основе, так и бесплатно. Для работы нужно знать секретный ключ (pin) своей ID-карты.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что белорусы после получения биометрических документов не могли брать кредиты и пользоваться другими финансовыми сервисами в Беларуси. Альфа-Банк летом 2023 года объявил, что «первым среди банков» дал возможность подтвердить свою ID-карту в межбанковской системе идентификации.

Белорусский банк «облегчил» жизнь белорусам без паспорта, но с ID-картой. Почувствуют себя полноценными гражданами?