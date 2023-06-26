Белорусский банк "облегчил" жизнь белорусам без паспорта, но с ID-картой. Почувствуют себя полноценными гражданами?

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Опубликовано: 26.06.2023 19:09 , Обновлено: 26.06.2023

Альфа-Банк в Беларуси объявил о решении старой проблемы многих владельцев ID-карт, решивших получить их вместо паспортов. Казалось бы новая технология, однако принесла многим большие волнения.

ТикТок просто наполнен роликами, где белорусы жалуются, что после получения id-карты не могли брать кредиты и пользоваться другими удобными финансовыми сервисами в Беларуси.

Все дело в том, что владельцам ID-карт нужно один раз лично подтвердить свой документ на сайте МСИ, но для этого нужен специальный считыватель, который приобретается самостоятельно, сообщили в Альфа-Банке. А стоит он без малого 200 рублей. То ещё удовольствие.

[link href=“https://www.tiktok.com/@9koba?refer=embed” target=“_blank” title=“@9koba” rel=“noopener”] @9koba [/link] Для тех, кому скоро менять паспорт [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82?refer=embed” title=“паспорт” target=“_blank” rel=“noopener”] #паспорт [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/id%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0?refer=embed” title=“idкарта” target=“_blank” rel=“noopener”] #idкарта [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #Беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Feel-Alight-7142926889345107970?refer=embed” target=“_blank” title=”♬ Feel Alight - Muspace Lofi” rel=“noopener”] ♬ Feel Alight - Muspace Lofi [/link]

Альфа-Банк объявил, что “первым среди банков” дал возможность подтвердить свою ID-карту в МСИ.

“Что такое МСИ? Это Межбанковская система идентификации. Если просто: когда вы становитесь клиентом любого банка в первый раз, ваши паспортные данные передаются в эту систему. В будущем это позволяет стать клиентом любого другого банка удалённо по МСИ, без посещения офиса”, - напомнили в банке.

Теперь в Минске в Альфа-Банке установили “отдельное клиентское место” в отделении на Сурганова, 43. “Там есть всё необходимое: компьютер, считыватель и QR-код с инструкцией. А если у вас возникнут сложности, наши сотрудники всегда помогут”, - пообещали в банке. Теперь там справедливо ждут толпы счастливчиков со всех уголков Беларуси.

[info_b]Важно: не забудьте взять с собой PIN-код, выданный вам в конверте с ID-картой.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 16 марта подписал указ “О биометрических документах”. Биометрические документы планировали ввести с начала этого года, но потом отложили. Теперь подписан соответствующий указ и названы конкретные сроки.

Новость Телеграф