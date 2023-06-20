Как выглядит белорусский паспорт под ультрафиолетом? Пользователи TikTok нашли скрытые символы
Белорусский паспорт таит в себе много секретов. Но некоторые из них любой житель страны может увидеть, просто поднеся его к ультрафиолету. Например, некоторые пользователи соцсетей cделали это с помощью УФ-лампы для маникюра.
В TikTok появилось несколько подобных видео. Одно из них даже «залетело» на 2,5 млн просмотров.
Оказывается, под ультрафиолетом в белорусском паспорте «проявляются» ранее скрытые символы. При обычном свете они не видны, так как нарисованы люминесцентной краской.
Один из них — слово «пашпарт», другой — изображение папоротника. А еще видны номера страниц.
[link href=“https://www.tiktok.com/@pitosha83?refer=embed” title=“@pitosha83” target=“_blank” rel=“noopener”] @pitosha83 [/link] то, что не увидишь глазом??? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82?refer=embed” title=“паспорт” target=“_blank” rel=“noopener”] #паспорт [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B1?refer=embed” title=“рб” target=“_blank” rel=“noopener”] #РБ [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #Беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82?refer=embed” title=“ультрафиолет” target=“_blank” rel=“noopener”] #ультрафиолет [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81?refer=embed” title=“беларус” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларус [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Bitter-Sweet-Symphony-Live-209631813269434368?refer=embed” title=”♬ Bitter Sweet Symphony (Live)” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Bitter Sweet Symphony (Live) [/link]
«Пошла засовывать паспорт в лампу для маникюра», «Ого, а я то думаю чего так долго его на таможне смотрят?», «Белорусы как всегда красавцы ✊», «Какая красота», — отметили в комментариях.
[link href=“https://www.tiktok.com/@anzhelika171090?refer=embed” title=“@anzhelika171090” target=“_blank” rel=“noopener”] @anzhelika171090 [/link]Белорусский паспорт под ультрафиолетом[link href=“https://www.tiktok.com/music/night-vibe-7116550626791655426?refer=embed” title=”♬ night vibe - skyfall beats” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ night vibe - skyfall beats [/link]
«Круто», — написал один из пользователей под этим видео. «Я сама только сегодня узнала», — ответила ему автор ролика.
«А я давно знаю, Меньше паспорт нужно было в ночных клубах открывать))) Но красиво, конечно», — отметил еще один комментатор.
А вот как выглядят по ультрафиолетом паспорта Украины и США:
[link href=“https://www.tiktok.com/@worldocument?refer=embed” title=“@worldocument” target=“_blank” rel=“noopener”] @worldocument [/link] Интересно как выглядит паспорт Украины под УФ- светом! Смотри!!! Пишите в комментариях, паспорт какой страны вы хотели бы увидеть ??[link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8?refer=embed” title=“паспортукраїни” target=“_blank” rel=“noopener”] #паспортукраїни [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B?refer=embed” title=“документы” target=“_blank” rel=“noopener”] #документы [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%83%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0?refer=embed” title=“уфлампа” target=“_blank” rel=“noopener”] #уфлампа [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0?refer=embed” title=“паспорта” target=“_blank” rel=“noopener”] #паспорта [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“хочуврекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #хочуврекомендации [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC?refer=embed” title=“комм” target=“_blank” rel=“noopener”] #комм [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D1%88%D0%B0?refer=embed” title=“сша” target=“_blank” rel=“noopener”] #сша [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE?refer=embed” title=“евро” target=“_blank” rel=“noopener”] #евро [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%F0%9F%87%AA%F0%9F%87%BA?refer=embed” title=“европа??” target=“_blank” rel=“noopener”] #европа?? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Nothing-Else-Matters-6545674659709324033?refer=embed” title=”♬ Nothing Else Matters - Metallica” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Nothing Else Matters - Metallica [/link]
[link href=“https://www.tiktok.com/@worldocument?refer=embed” title=“@worldocument” target=“_blank” rel=“noopener”] @worldocument [/link] Интересно как выглядит паспорт США? Залипай???[link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%F0%9F%87%AA%F0%9F%87%BA?refer=embed” title=“европа??” target=“_blank” rel=“noopener”] #европа?? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE?refer=embed” title=“евро” target=“_blank” rel=“noopener”] #евро [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D1%88%D0%B0?refer=embed” title=“сша” target=“_blank” rel=“noopener”] #сша [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC?refer=embed” title=“комм” target=“_blank” rel=“noopener”] #комм [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“хочуврекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #хочуврекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0?refer=embed” title=“паспорта” target=“_blank” rel=“noopener”] #паспорта [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%83%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0?refer=embed” title=“уфлампа” target=“_blank” rel=“noopener”] #уфлампа [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B?refer=embed” title=“документы” target=“_blank” rel=“noopener”] #документы [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8?refer=embed” title=“паспортукраїни” target=“_blank” rel=“noopener”] #паспортукраїни [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D1%88%D0%B0?refer=embed” title=“паспортсша” target=“_blank” rel=“noopener”] #паспортсша [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0?refer=embed” title=“гринкарта” target=“_blank” rel=“noopener”] #гринкарта [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8?refer=embed” title=“хуйвойнеамирупесни” target=“_blank” rel=“noopener”] #хуйвойнеамирупесни [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0?refer=embed” title=“украина” target=“_blank” rel=“noopener”] #украина [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%88%D0%B0?refer=embed” title=“хочувсша” target=“_blank” rel=“noopener”] #хочувсша [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%88%D0%B0?refer=embed” title=“визавсша” target=“_blank” rel=“noopener”] #визавсша [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Amerika-7099755193197152258?refer=embed” title=”♬ Amerika - Rammstein” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Amerika - Rammstein [/link]