Эти 7 профессий могут сделать белорусов финансово независимыми. Что нужно для старта бизнеса?

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Опубликовано: 24.07.2024 16:07 , Обновлено: 24.07.2024

Многие думают, что для того, чтобы начать бизнес, необходимы уникальные навыки и огромный капитал. Вы удивитесь, но это не совсем так. Предлагаем вам рассмотреть 7 простых, но перспективных профессий, которые позволят заработать хорошие деньги без больших затрат и суперсложных умений.

Бизнес в сфере услуг, пожалуй, одна из лучших идей для заработка в современных реалиях. Главное, что от вас требуется, - это востребованные навыки и знания, которые можно выгодно продать.

Вложения в бизнес в сфере услуг, как правило, требуются минимальные, а главным ресурсом чаще всего выступает сам предприниматель.

Желание работать и учиться позволят вам быстро освоить навыки, необходимые для профессии и роста в ней. Кто знает, быть может, именно эта подборка определит ваш выбор и принесёт желанный заработок?

[info_b]Все приведённые цифры составлены на основе открытых источников и носят ознакомительный характер. [/info_b]

1. Мойка высокого давления (Power Washing)

Предоставление услуг с мойкой высокого давления — это бизнес, который может начать практически каждый. Вам потребуется оборудование и немного расходных материалов для работы.

Самое главное приобретение - это, конечно же, мойка высокого давления. Она может быть газовой или электрической. Достаточно мощная мойка обойдется вам в сумму от 1500 рублей. Работу можно выполнять самую разную. Очистка заборов, тротуаров, дорожек, окон, стен…

Как частная услуга в Беларуси такая работа предлагается немногими. Тем не менее в Америке мойщики высокого давления, согласно данным ZipRecruiter зарабатывают в среднем почти $4000 в месяц. Есть над чем подумать, неправда ли?

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2. Мобильный детейлинг и автомойка

В стремительно меняющимся мире люди все больше начинают ценить своё время и деньги. И мобильный детейлинг может дать вам большое преимущество на фоне дорогостоящих детейлинг-центров. Гибкость, удобство и персональный подход наверняка смогут оценить многие автомобилисты.

Ведь в то время как некоторые ищут время и возможность для того, чтобы привести свой автомобиль в порядок, вы можете запросто упростить чью-то жизнь, приехав с услугами по нужному адресу.

Преимуществ у мобильного детейлинга действительно много. Такой бизнес предполагает меньшие затраты, нежели если бы вы захотели открыть детейлинг-центр.

Для начала нужно найти подходящий автомобиль и закупить необходимый инвентарь для оказания услуг, который отлично в него поместится.

Так, аккумуляторная машинка для полировки фар обойдется в сумму от 600 рублей. Необходимые расходные средства и ветошь для автомобилей на первом этапе - в ещё несколько сотен рублей.

Говорить о всей сумме, которая потребуется для реализации этой задумки, сложно. Здесь играют роль и выбранный автомобиль, и спектр работ, которые вы захотите предоставлять своим клиентам.

Какие услуги могут быть доступны в таком формате авто детейлинга? На самом деле очень многие.

Химчистка салона и багажного отсека, сухая мойка автомобиля и стёкол, полировка колёс и фар… чем шире комплекс оказываемых вами услуг, тем больше возможностей для того, чтобы на этом заработать.

Доход в этой сфере хороший. Так, если сухая мойка авто обходится клиентам в детейлинг-центрах в среднем в 20 рублей, услуги по полировке и химчистке в стоят от 230 рублей.

В Беларуси направление выездного авто детейлинга ново, поэтому в своём регионе вы можете стать настоящим новатором и первопроходцем в предоставлении услуг такого формата.

Услуги по мойке и клинингу автомобиля и его салона, которые можно заказать с доставкой на дом, могут стать по-настоящему соблазнительной и желанной услугой для многих автомобилистов.

В США автодетейлинг на колёсах очень популярен и такие специалисты зарабатывают в среднем $3000 в месяц, согласно данным всё того же ZipRecruiter.

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3. Мойщик стёкол

Эта не требующая больших капиталовложений на начальном этапе работа может обеспечивать вас достойным заработком в течении года. Так, согласно данным Mojazarplata.by мойщик окон в Беларуси в среднем зарабатывает зарплату от 320 Br до 3 944 Br в месяц в 2024.

Вы можете мыть окна как в жилых домах, так и в коммерческих структурах, но начинать лучше с первого варианта.

Для старта потребуется приобрести базовый инвентарь: моющие средства, скребки, щетки, средства для полировки, а также цистерну с с брандспойтом (удочкой), которая позволит вам быстро отмывать окна на большой высоте и действовать при этом автономно, и без альпинистского снаряжения.

Но, конечно, больший заработок принесёт мытьё окон в коммерческих структурах, офисах, бизнес-центрах. Большие деньги обусловлены бóльшими требованиями.

От вас потребуется отсутствие акрофобии (боязни высоты), опыт скалолазания, допуск к работе на высоте и бóльшие траты, ведь для того, чтобы мыть окна на высоте, потребуется специальное оборудование (люльки, лестницы, подвесные строительные леса, крепежи и т.д.).

В случае если вы пожелаете пойти ещё дальше, то имеет смысл подумать о приобретении соответствующей техники (крана или грузовика с гидравлическим подъемником), что на дистанции окажется дешевле, чем его каждодневная аренда. Но мы увлеклись, начинать в любом случае лучше с малого.

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4. Домашний клининг

Всё меньше людей хотят погружаться в бытовые хлопоты и заниматься домашней уборкой и это то на чём вы сможете заработать. Чем шире спектр предлагаемых вами услуг, тем больше возможностей для получения денег вы получите.

Так, элементарная трёхчасовая уборка однушки на белорусском рынке услуг сегодня оценивается в сумму около 60 рублей, что в месяц открывает возможность для получения средней зарплаты по стране.

Для старта вам понадобятся средства, расходники и инвентарь для разных типов уборки, в зависимости от загрязнений и поверхности.

Для того чтобы работа была эффективной и вас начали рекомендовать как специалиста, стоит позаботиться о приобретении профессиональных чистящих средств.

Их не обязательно должно быть много. Если вы планируете действовать в одиночку и передвигаться на общественном транспорте, то большая часть ваших инструментов должна уместиться в рюкзак.

В этом случае вы можете ограничиться, например, средствами для чистки духовки, окон, санузла, универсальным моющим средством и средством для душевой кабины. Отдельно в набор клинера входит ведро, швабра, микрофибры, тряпки, бумажные полотенца, меланиновые губки, скребок, сгон для стекла, щетка для сбора шерсти.

Для большей клиентоориентированности вы можете предлагать услуги по экочистке либо и вовсе воспользоваться средствами заказчика.

Базовый комплект расходников и инвентаря для клинера может обойтись в 150-200 рублей. В дальнейшем некоторые средства можно докупать по мере необходимости.

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5. Газонокосильщик

Освоить эту профессию несложно, но по-настоящему ценят опытных газонокосильщиков.

Получить необходимые знания можно и самостоятельно, изучая необходимую литературу и смотря видео по теме. А с опытом вы наверняка сможете делать газон, как на картинке, и к вам будут обращаться за услугой снова и снова.

Начинать можно с базового наведения порядка на частных придомовых территориях: покос травы, приведение в должный вид заросших тропинок.

Для этого следует закупиться садовым инвентарем. От того, насколько широко вы захотите представлять свой профиль, зависит и стартовая инвестиция в этот бизнес.

Главные приобретения - это газонокосилка и триммер. В купе эти приобретения потребуют около 1000 рублей. И имея уже только этот инвентарь, вы сможете приводить в порядок газоны, что является базовой потребностью у многих владельцев коттеджей и дач и не только.

Вне сомнения, такая работа не оставит вас без заказов в сезон. В такой период (с мая по октябрь) газонокосильщик в Беларуси может зарабатывать по-разному. В Минске, например, на покосе можно заработать около 200 рублей в день. В целом же стоимость покоса одной сотки газона в Беларуси начинается от 6 рублей и чем больше у вас опыт, тем больше и ценник.

Но стоит понимать, что в этом случае работа будет сезонной, поэтому неплохо было бы найти и какую-то специальность для времени “затишья”. Возможно, здесь можно обратить внимание на что-то из вариантов, предложенных в статье.

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6. Мастер топиара

Под этим красивым названием кроется ещё одна профессия из сферы ландшафтного дизайна, которую вы можете освоить. Спрос на хороших специалистов по стрижке кустарников, туй и деревьев с каждым годом только растёт. Мастера по созданию растительных скульптур ценятся особенно высоко, и в них нуждаются как владельцы дач и усадеб, так и растительные питомники, и даже городская администрация.

Сегодня простая обрезка туи стоит примерно 30 рублей, а фигурная стрижка - от 50. Главное приобретение - это кусторез, который может обойтись в сумму от 200 рублей, а также ножницы для стрижки кустов.

Для начала вы можете брать более простые заказы по стрижке живых изгородей и кустов, но со временем сможете набить руку и научиться работать с более сложными формами.

Чем больше вы погрузитесь в тему, тем шире могут стать ваши услуги. Так, например, вы сможете оказывать услуги по уходу за садом, санитарной обрезке и обработке деревьев, предоставлять консультации. С учётом объёма работ и наработанного опыта в перспективе вы сможете зарабатывать приличные суммы.

7. Чистильщик бассейнов

Очистка уличных бассейнов на частных придомовых территориях требует времени и оборудования, которого у хозяев может попросту не быть. Вы вполне сможете освоить эту несложную профессию и предлагать услуги по очистке бассейна.

Сейчас в Беларуси подобная работа от специалистов стоит от 150 рублей. Отбить затраты на приобретение необходимого оборудования должно получиться быстро. Самое главное — вакуумный пылесос для бассейнов обойдется вам примерно в 1500 рублей. Аксессуары и средства для очистки бассейнов - ещё в 100 рублей.

Для того, чтобы работа не стала сезонной можно заняться очисткой бассейнов и в учреждениях. Стоимость такой работы стартует от 35 рублей.

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Напомним, что, согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, граждане, оказывающие услуги на платной основе, обязаны уплатить налог с полученных доходов государству.

Оказывать некоторые услуги населению и выполнять работы в Беларуси можно и не открывая собственную компанию - в этом случае нужно либо оформиться в качестве индивидуального предпринимателя, либо оплачивать налог на полученный доход по заявительному принципу, оформившись как “самозанятый”.

Узнать, относится ли выбранная вами профессиональная деятельность к перечню разрешённых видов деятельности для ИП и самозанятых, можно сверившись с документом, опубликованным на сайте белорусского правительства по ссылке либо обратившись за консультацией в местную инспекцию по налогам и сборам.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что Республиканское унитарное предприятие “Белпочта” опубликовало несколько актуальных вакансий для минчан, которые находятся в поиске работы. Таким образом, две из должностей предусматривают наличие водительского удостоверения и двухлетнего стажа. Кроме того, необходимы слесарные и рабочие организации. Зарплаты на данных позициях начинаются от 1200 белорусских рублей.

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