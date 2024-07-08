"Белпочта" предложила белорусам с правами вакансии с зарплатами от 1600 и от 2500 рублей. Почему такая разница?

Опубликовано: 08.07.2024 16:28 , Обновлено: 08.07.2024

Республиканское унитарное предприятие "Белпочта" опубликовало несколько актуальных вакансий для минчан, которые находятся в поиске работы. Так, две из должностей предусматривают наличие водительского удостоверения и двухлетний стаж. Кроме того, организации нужны слесари и рабочие. Зарплаты на данных позициях начинаются от 1200 белорусских рублей.

Автотранспортное производство РУП «Белпочта» приглашает на работу в столице водителя автомобиля. Из функций наниматель указал только две: перевозка грузов по Минску и выполнение погрузочно-разгрузочных работ. График при этом сменный, 2/2. У будущего сотрудника должно быть водительское удостоверение категории В, а также опыт работы от 2 лет. Заработную плату на “Белпочте” пообещали от 2500 рублей “чистыми”, то есть на руки.

Похожую вакансию, но с меньшим доходом также опубликовали в понедельник, 8 июля. Организация находится в поисках водителя автомобиля, однако среди его обязанностей, в отличие от предыдущей вакансии, значится только одна: доставка почтовых отправлений по Минску. То есть, здесь уже ничего грузить не придётся. Правда, и зарплата меньше — от 1600 рублей за вычетом НДС. График на “Белпочте” указали фиксированный/ сменный, а требования всё те же:

водительское удостоверение категории В;

стаж от 2 лет.

Кроме того, в отделение “Белпочты” требуется слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (зарплата — от 1200 рублей на руки), слесарь по ремонту автомобилей (зарплата — от 1500 рублей на руки) и рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (от 1200 рублей за вычетом налогов).

“Если вы готовы присоединиться к команде профессионалов и обеспечить качественную доставку грузов, отправляйте своё резюме на электронную почту shilko@belpost.by или звоните по телефонам: +375 (17) 293-55-12; +375 (17) 293-55-30; +375 (17) 364-82-34; +375 (17) 293-55-11 и +375 (17) 293-59-54”, — отметили в пресс-службе организации.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске заработал пункт проката инструментов от РУП “Белпочта”. Любой желающий за определённую плату и на определённый срок может взять в аренду дрель, перфоратор, лобзик, точило и др. Всего в списке предлагаемых инструментов 23 позиции.

«Белпочта» предложила минчанам взять в аренду дрель и перфоратор. Сколько просят за час?