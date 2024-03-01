"Вы жалуетесь на свою зарплату?" - Минчанин показал, какие зарплаты предложил филиал МАЗа. Пользователи не поверили

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Опубликовано: 01.03.2024 13:25 , Обновлено: 01.03.2024

Минский рессорный завод разместил объявление о найме на работу специалистов рабочих специальностей. Информация попала в TikTok - некоторые пользователи удивились предложенным зарплатам.

Минский рессорный завод (филиал ОАО “МАЗ”), судя по видео, вывесил приглашение на работу перед входом в свое здание.

В объявлении видно, что предприятие начало искать сотрудников на более чем 15 позиций. Так, маляру завод готов платить от 1100 белорусских рублей, чистильщику металла, отливок, изделий и деталей - от 1600, а крановщику - от 750 рублей. Примерно такую же зарплату - от 700 рублей - предложили слесарю-ремонтнику, немного больше - сверловщику и фрезеровщику (от 900 рублей).

Самая низкая зарплата - у дворника, ему собрались платить 570 белорусских рублей. Однако это не полная ставка - работать нужно четыре часа в день.

Мнения людей о выплатах в комментариях к видео разделились. Пользователь Сергей “бумажкам” на дверях не поверил и выразил мнение, что нужно “смотреть телевизор” - “только там скажут правду” (в шутку или нет — непонятно). Его комментарий поддержали порядка 100 человек.

Другой комментатор тоже не захотел поверить информации в объявлении: “Называть профессию не буду, но в официальном объявлении указано 800 руб., а на деле спокойно чистыми 1400 можно выносить…”

А вот еще один юзер назвала зарплаты низкими: “Рабство всемирное отменили в 1956 году, если мне память не изменяет. В Беларуси про это не слышали и не знают”.

А кто-то заявил, что “в колхозе получает больше - минимум 1200 белорусских рублей”.

Ранее Телеграф рассказывал о вакансии с гораздо более высокой зарплатой. Минская организация готова платить шлифовальщику 4180 рублей.

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Также мы писали о средней зарплате в Беларуси за январь 2024 года. Например, в Минске она превысила $800.

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