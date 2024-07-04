От 1000 до 3000 рублей. Минский метрополитен опубликовал 80 вакансий с высшим образованием и без. Кто требуется?

Опубликовано: 04.07.2024 10:44 , Обновлено: 04.07.2024

Минский метрополитен в начале июля опубликовал 80 вакансий для белорусов с высшим, средним специальным, профессионально-техническим и общим средним образованием. Всего в общей совокупности предприятию требуются около 600 работников — вакансии опубликованы на сайте Государственной службы занятости населения.

Так, предприятию требуется старший электромеханик. Наниматель готов предложить постоянный характер труда, работу в две смены и заработную плату от 1978 до 2030 рублей. При этом у претендента на должность должно быть высшее образование и 3-летний опыт работы. Других подробностей работодатель в описании вакансии не указал.

Специалиста со средним специальным образованием Минский метрополитен ищет на должность электромонтёра тяговой подстанции. Притом вакантно сразу 10 рабочих мест! Наниматель также предложил постоянный характер труда и работу в две смены. Правда, зарплата указана чуть скромнее — в пределах 1230-1730 белорусских рублей. Из требований к кандидату — 3 года опыта работы.

Ещё больше — сразу 30 человек — разыскивают на должность тоннельного рабочего. В описании вакансии сказано, что работодатель предлагает работу в одну смену и зарплату от 1216 до 2088 рублей. При этом наличие высшего образование не требуется — достаточно профессионально-технического. Кроме того, у соискателя должен быть 2-5 тарифный разряд.

Ещё одна позиция — уборщик помещений. Здесь всё просто: одна смена, общее среднее образование и зарплата 1080 белорусских рублей. Притом на станции требуются сразу 10 сотрудников.

Также Минский метрополитен в поисках трёх инженеров-электроников с высшим техническим образованием. Предприятию важно, чтобы у сотрудника было 3 года опыта работы, знание электротехники, микроэлектроники, базы элементов и систем измерений. Взамен работодатель готов предложить зарплату 1997 рублей. Правда, до вычета налогов или после, непонятно.

Кроме того, на станции столичной подземки требуются кассиры. В описании сказано, что работа предполагает две смены и зарплату в пределах 1242-1494 белорусских рублей. Всё, что требуется от соискателя, — это профессионально-техническое образование. Также работодатель подчеркнул, что им нужен не один, а сразу 15 кассиров.

Одной из наиболее привлекательных вакансий, безусловно, является работа машиниста. Притом количество мест небольшое — на сегодняшний день метрополитену нужны только 2 сотрудника. Наниматель предлагает работу в две смены, полную ставку и одну из самых высоких зарплат на предприятии — 3180 рублей. Вместе с этим требуют среднее специальное образование и свидетельство на право управления электропоездом предприятия «Минский метрополитен».

[info_b]Обучение на курсах машинистов длится 7,5 месяцев и состоит из нескольких этапов. Всем кандидатам, успешно освоившим учебную программу, вручается свидетельство на право управления электропоездом. Также в период учёбы будущие машинисты получают вторую специальность – слесарь по ремонту подвижного состава. Более подробную информацию об обучении можно узнать по телефонам: 219-50-89, 219-50-95 и 219-50-94.[/info_b]

Помимо этого, Минскому метрополитену требуются водитель погрузчика, сверловщик, дежурный по выдаче справок, штукатур, секретарь, электромеханик, дежурный по приёму и отправлению поездов, маляр, инспектор, обходчик пути и искусственных сооружений, токарь, экономист, инженер-программист, фрезеровщик и др. Полный список вакансий Минского метрополитена можно посмотреть на сайте Государственной службы занятости населения, то есть здесь.

Ранее Telegraf.news писал, что Минское городское жилищное хозяйство опубликовало 5 вакансий для белорусов, которые находятся в поиске работы. Так, в организации призвали “присоединиться к дружной семье ЖКХ” и откликнуться на одну из приглянувшихся должностей. Интересно, что на “работу мечты” руководство ЖКХ зовёт уже не впервые: эти же вакансии в соцсетях публиковали две недели назад.

ЖКХ предложило белорусам жильё в Минске и зарплату 3500 рублей. На какие вакансии позвало?