Средняя зарплата в Минске перевалила за 3000 рублей. А что в регионах?

Опубликовано: 24.04.2024 13:17 , Обновлено: 24.04.2024

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал на своем сайте ежемесячную статистику по номинальной начисленной средней зарплате в стране. Лидером в марте, по данным Белстата, традиционно стал Минск: здесь работники получили зарплату размером 3005,4 рубля (или $923,5 по курсу Национального банка на 24 апреля).

В целом по стране, по информации Белстата, средняя зарплата в марте составила 2161,1 рубля ( $664 ). Для сравнения: в феврале 2024 года этот показатель был на уровне 2025,7 рубля ($622,5).

А по регионам картина следующая:

в Брестской области средняя зарплата до уплаты налогов составила 1877,5 рубля ($576,9),

в Витебской области - 1782,8 рубля ($547,8),

в Гомельской - 1938,9 рубля ($595,8),

Гродненской - 1905,7 рубля ($585,6),

Минской - 2160,8 рубля ($664),

Могилевской - 1774,3 рубля ($545,2).

Инфографика: Национальный статистический комитет

Также Белстат рассказал, представители каких сфер деятельности получили в марте более высокую номинальную начисленную зарплату. В лидерах - работники информации и связи ( 6012,5 рубля), финансовой и страховой деятельности ( 3457,3 рубля) и профессиональной, научной и технической деятельности ( 2814 рублей).

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А вот меньше всего, по информации Белстата, в марте 2024 года получили представители сферы образования ( 1505,9 рубля), работники сферы административных и вспомогательных услуг ( 1522,7 рубля) и услуг по временному проживанию и питанию ( 1534,5 рубля), это в основном работники гостиниц и отелей.

Примерно такая же картина по сферам деятельности была и в феврале. Лидером так же была сфера “информация и связь”, ее представители тогда, по данным Белстата, получили среднюю зарплату в 5349,3 рубля. А вот в “аутсайдерах” были работники спорта, творчества, развлечения и отдыха, в марте же они выбились из этой тройки.

Средняя зарплата в Минске за февраль превысила $850. А что в регионах?