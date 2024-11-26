До 10,8 тыс. рублей. "Белтелеком" позвал белорусов на работу. Какие вакансии?

Опубликовано: 26.11.2024 15:32 , Обновлено: 26.11.2024

Государственный оператор электросвязи "Белтелеком" опубликовал на портале госслужбы занятости 16 вакансий. Зарплатные предложения разные: есть и 1600 рублей, и 3400, и даже 10,8 тыс. Узнали, кого ищут.

Так, зарплату 1600 рублей “Белтелеком” пообещал электромеханику. К кандидату указали только одно требование - среднее специальное образование. Но работа не для тех, кто планирует трудиться здесь несколько лет: место вакантно, пока в армии служит соответствующий сотрудник.

Работать нужно будет по двусменному графику в Минске. Оформление - по срочному трудовому договору.

Инженеру-программисту предприятие пообещало платить от 3000 до 3280 рублей. Соискатель должен иметь высшее образование и хорошо владеть английским языком. Работа односменная тоже в Минске.

Для системного администратора зарплата меньше - 2600 - 2800 рублей. Но зато достаточно “удовлетворительного” владения английским. Также понадобится высшее образование. Работодатель подробно прописал требования по опыту работы с разными программами и не только.

Скриншот: gsz.gov.by

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Еще “Белтелеком” ищет специалиста по защите информации с зарплатой 2800 - 3000 рублей. Как и в случае с электромехаником, работа по срочному трудовому договору, пока сотрудник в армии. Требований к кандидату только два: высшее образование и “удовлетворительное” владение английским.

А самую “лакомую” зарплату - от 10 до 10,8 тыс. рублей - пообещали заместителю генерального директора по экономике и коммерческим вопросам. Он, судя по описанию вакансии, занимается руководством и проведением “единой экономической политики” “Белтелекома”. Это в том числе:

руководство прогнозированием экономического и социального развития организации, ее бизнес-планами,

определение стратегии продаж,

определение “путей совершенствования” услуг связи и продвижения на рынок,

руководство маркетингом,

концепция рекламных мероприятий,

руководство финансовой деятельностью предприятия.

Скриншот: gsz.gov.by

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А требований к кандидату на кресло замгендиректора только три: высшее образование, опыт работы от 10 лет и хорошее владение английским языком.

Кроме того, есть у госоператора также вакансия для тех, кто владеет и английским, и французским языками. Ищут специалиста по международной деятельности и переводу с зарплатой 3000 - 3100 рублей. Кандидат должен:

быть с высшим образованием,

свободно владеть английским и французским языками, а также белорусским,

иметь опыт работы в сфере информационно-коммуникационных технологий,

обладать способностью и готовностью к обучению и самообучению.

Вот какие еще вакансии опубликовал “Белтелеком”:

ведущий инженер-системотехник телекоммуникационных сетей - 3000-3400 рублей,

ведущий системный администратор - 3200-3400 рублей,

ведущий инженер-программист - 3200-3400,

электромеханик линейных сооружений связи и абонентских устройств - 1479-1923,

инженер линейных сооружений связи и абонентских устройств - 1694-2202,

электромонтер линейных сооружений электросвязи и проводного вещания - 677-1281,

электромеханик связи - 804-1672,

инженер электросвязи (по надзору за электросвязью) - 2000-2100.

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На БМЗ - до 5380 рублей, у «Белоруснефти» — от 4400 за 15 дней

Ранее Telegraf.news писал, что Белорусский металлургический завод (БМЗ), который расположен в Жлобине Гомельской области, опубликовал на портале государственной службы занятости 417 вакансий.

Так, БМЗ в поисках четырех станочников широкого профиля. Им пообещали зарплату от 1148 до 2902 рублей. Сразу три токаря нужны заводу. Зарплата для них — от 1096 до 2902 рублей. Как утверждают в описании к вакансии, кандидату достаточно иметь общее среднее образование и свидетельство по профессии.

А другому специалисту пообещали зарплату до 5380 рублей.

До 5380 рублей. БМЗ опубликовал более 400 вакансий для белорусов. Куда можно устроиться со школой за плечами?

Также мы рассказывали, что «Белоруснефть» снова сообщила о вакансиях и рассказала, какие специалисты нужны госпредприятию. Конечно, и размер зарплаты назвали. Так, от 4400 рублей пообещали тем, кто согласится поработать в «международном проекте».

Госпредприятие «Белоруснефть-Промсервис» объявило поиск инженеров по наладке и испытаниям. Работа вахтовым методом как в Беларуси, так и России (это и есть, видимо, «международный проект»). За 15 дней вахты в Республике пообещали зарплату от 3100 рублей «чистыми», а от 4400 (или около 128 тыс. российских рублей) — как раз в РФ.

От 4400 рублей за 15 дней. «Белоруснефть» предложила поработать в международном проекте. Каких специалистов ищут?