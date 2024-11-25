Средняя зарплата в Беларуси выросла почти на 50 рублей. У кого сразу на 266?

📊 Анализ

Опубликовано: 25.11.2024 13:47 , Обновлено: 25.11.2024

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) поделился своими традиционными данными по средней зарплате в стране. По информации ведомства, в октябре она выросла на 49,5 рубля. Посмотрели, какая ситуация в Минске и областях и представители какой сферы в топе по получке.

Так, средняя зарплата в октябре, согласно инфографике Белстата, составила 2363,4 рубля (в сентябре - 2313,9, то есть рост - 2,14%). Подросла получка и в Минске: в октябре стала 3149,4 рубля, а в сентябре была 3058,3, то есть увеличение на 91,1 рубля.

[info_b]Отметим, что в своих данных Белстат указывает зарплаты до вычета налогов, то есть на руки выходит меньше. [/info_b]

Вот какая картина в октябре по областям Беларуси:

Брестская - 2110,9 рубля (в сентябре - 2063,6, +47,3 рубля),

Витебская - 1988,6 рубля (в первом осеннем месяце - 1963,9, +24,7),

Гомельская - 2134,6 (в сентябре - 2095,1, +39,5 рубля),

Гродненская - 2111,9 (до этого - 2067,9, +44),

Минская - 2406,2 рубля (в сентябре - 2367, +39,2),

Могилевская - 1974,6 (в первом осеннем месяце - 1949,8, +24,8 рубля).

Инфографика: Белстат

Кто сколько заработал

Также Белстат рассказал о зарплатах в разных сферах деятельности. Так, на первом месте в октябре (как, к слову, и раньше) оказались работники информации и связи (5646,6 рубля, в сентябре - 5474,3, +172,3), на втором - представители финансовой и страховой деятельности (3578,9, в первом осеннем месяце - 3312,4, +266,5 рубля), на третьем - белорусы, занятые в строительстве (2951,5, в сентябре - 2822,8, +128,7).

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Меньше всего, по данным Белстата, во втором осеннем месяце получили работники сферы образования (1570,3 рубля, в сентябре - 1532,6, +37,7).

Инфографика: Белстат

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