Telegraf.news
ru

До 5380 рублей. БМЗ опубликовал более 400 вакансий для белорусов. Куда можно устроиться со школой за плечами?

До 5380 рублей. БМЗ опубликовал более 400 вакансий для белорусов. Куда можно устроиться со школой за плечами?
Подпишитесь на Телеграф:

Белорусский металлургический завод (БМЗ), который расположен в Жлобине Гомельской области, опубликовал на портале государственной службы занятости 417 вакансий. Посмотрели, кого ищет предприятие и кому пообещало зарплату до 5380 рублей.

Так, БМЗ в поисках четырех станочников широкого профиля. Им пообещали зарплату от 1148 до 2902 рублей. Единственное требование к кандидатам - профессионально-техническое образование. Работа двусменная на территории завода (а он находится в Жлобине по улице Промышленной, 37).

Есть вакансия для человека со средним медицинским образованием, кстати. Так, предприятие ищет медсестру с зарплатой 9821375 рублей.

Ведущему инженеру по охране труда пообещали платить ежемесячно 16492143 рубля. Здесь уже кандидату понадобится высшее образование, зато работа односменная.

У старшего мастера по ремонту оборудования зарплата, судя по информации о вакансии, больше: 21172858 рублей. Ищут двух таких специалистов, им тоже нужно владеть дипломом о высшем образовании.

До 9500 рублей. Белорусам предложили работу без опыта 4 дня в неделю. Сколько месяцев «простоя» пообещали оплатить?

Сразу три токаря нужны БМЗ. Зарплата для них - от 1096 до 2902 рублей. Как утверждают в описании к вакансии, кандидату достаточно иметь общее среднее образование и свидетельство по профессии. Работа односменная.

Есть свободные места и для водителей категорий С и СЕ. Завод в поисках шести человек на эту должность. Пообещали платить 1196–2186 рублей ежемесячно. Нужно иметь документ об общем среднем образовании, а работать придется в две смены.

А зарплата от 3843 до 5380 рублей предусмотрена для начальника управления (какого, не написали). Указали лишь одно требование - наличие высшего образования.

Заместителю начальника управления пообещали платить 29024063 рубля. Для трудоустройства по этой вакансии тоже нужно иметь диплом о высшем образовании.

Также БМЗ требуется инструктор по лечебной физкультуре с зарплатой от 982 до 1375 рублей. И здесь написали лишь одно требование - среднее специальное образование.

Солигорский «Шахтострой» позвал на работу почти 50 белорусов. Сколько пообещали водителю, а сколько — геологу?

Кроме того, завод в поиске четырех фрезеровщиков. От кандидатов на должность требуется профессионально-техническое образование, а зарплата для этих сотрудников - от 1893 до 1945 рублей.

Вот еще несколько вакансий этого предприятия:

  • слесарь-сантехник - 1196 - 1615 рублей,
  • инженер-программист - 1751 - 2277 рублей,
  • инженер-конструктор - 1753 - 2279 ,
  • электрогазосварщик - 1265 - 2388 ,
  • начальник бюро по учету производства - 2005 - 2606 ,
  • нагревальщик металла - 1395 - 2022 ,
  • волочильщик проволоки - 1242 - 1800 ,
  • гардеробщик - 626 рублей.

[info_b]А полный перечень вакансий БМЗ можно найти по ссылке. [/info_b]

На МТЗ - до 3000 рублей, у “Белоруснефти” - от 4400 за 15 дней

Ранее Telegraf.news писал, что Минский тракторный завод (МТЗ) позвал на работу более 2000 белорусов, предложив зарплаты до 3000 рублей. Предприятие ищет как работников с высшим образованием, так и тех, у кого имеется диплом о среднем специальном или профессионально-техническом. МТЗ находится в поисках кузнецов, наладчиков оборудования, формовщиков, водителей-испытателей, машинистов и многих других.

Сразу 103 токаря ищет этот завод. Чтобы претендовать на должность, у человека должно быть общее среднее образование и наличие второго-шестого разряда. Взамен наниматель предложил постоянный характер труда, работу в две смены и зарплату 2500 рублей.

Зарплата — до 3000 рублей. МТЗ позвал на работу более 2000 белорусов. Кем можно устроиться без «вышки»?

Также мы рассказывали, что “Белоруснефть” снова сообщила о вакансиях и рассказала, какие специалисты нужны госпредприятию. Конечно, и размер зарплаты назвали. Так, от 4400 рублей пообещали тем, кто согласится поработать в “международном проекте”.

Госпредприятие «Белоруснефть-Промсервис» объявило поиск инженеров по наладке и испытаниям. Работа вахтовым методом как в Беларуси, так и России (это и есть, видимо, «международный проект»). За 15 дней вахты в Республике пообещали зарплату от 3100 рублей «чистыми», а от 4400 (или около 128 тыс. российских рублей) — как раз в РФ.

От 4400 рублей за 15 дней. «Белоруснефть» предложила поработать в международном проекте. Каких специалистов ищут?

Темы: