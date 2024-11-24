До 5380 рублей. БМЗ опубликовал более 400 вакансий для белорусов. Куда можно устроиться со школой за плечами?
Белорусский металлургический завод (БМЗ), который расположен в Жлобине Гомельской области, опубликовал на портале государственной службы занятости 417 вакансий. Посмотрели, кого ищет предприятие и кому пообещало зарплату до 5380 рублей.
Так, БМЗ в поисках четырех станочников широкого профиля. Им пообещали зарплату от 1148 до 2902 рублей. Единственное требование к кандидатам - профессионально-техническое образование. Работа двусменная на территории завода (а он находится в Жлобине по улице Промышленной, 37).
Есть вакансия для человека со средним медицинским образованием, кстати. Так, предприятие ищет медсестру с зарплатой 982 – 1375 рублей.
Ведущему инженеру по охране труда пообещали платить ежемесячно 1649 – 2143 рубля. Здесь уже кандидату понадобится высшее образование, зато работа односменная.
У старшего мастера по ремонту оборудования зарплата, судя по информации о вакансии, больше: 2117 – 2858 рублей. Ищут двух таких специалистов, им тоже нужно владеть дипломом о высшем образовании.
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Сразу три токаря нужны БМЗ. Зарплата для них - от 1096 до 2902 рублей. Как утверждают в описании к вакансии, кандидату достаточно иметь общее среднее образование и свидетельство по профессии. Работа односменная.
Есть свободные места и для водителей категорий С и СЕ. Завод в поисках шести человек на эту должность. Пообещали платить 1196–2186 рублей ежемесячно. Нужно иметь документ об общем среднем образовании, а работать придется в две смены.
А зарплата от 3843 до 5380 рублей предусмотрена для начальника управления (какого, не написали). Указали лишь одно требование - наличие высшего образования.
Заместителю начальника управления пообещали платить 2902 – 4063 рубля. Для трудоустройства по этой вакансии тоже нужно иметь диплом о высшем образовании.
Также БМЗ требуется инструктор по лечебной физкультуре с зарплатой от 982 до 1375 рублей. И здесь написали лишь одно требование - среднее специальное образование.
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Кроме того, завод в поиске четырех фрезеровщиков. От кандидатов на должность требуется профессионально-техническое образование, а зарплата для этих сотрудников - от 1893 до 1945 рублей.
Вот еще несколько вакансий этого предприятия:
- слесарь-сантехник - 1196 - 1615 рублей,
- инженер-программист - 1751 - 2277 рублей,
- инженер-конструктор - 1753 - 2279 ,
- электрогазосварщик - 1265 - 2388 ,
- начальник бюро по учету производства - 2005 - 2606 ,
- нагревальщик металла - 1395 - 2022 ,
- волочильщик проволоки - 1242 - 1800 ,
- гардеробщик - 626 рублей.
[info_b]А полный перечень вакансий БМЗ можно найти по ссылке. [/info_b]
На МТЗ - до 3000 рублей, у “Белоруснефти” - от 4400 за 15 дней
Ранее Telegraf.news писал, что Минский тракторный завод (МТЗ) позвал на работу более 2000 белорусов, предложив зарплаты до 3000 рублей. Предприятие ищет как работников с высшим образованием, так и тех, у кого имеется диплом о среднем специальном или профессионально-техническом. МТЗ находится в поисках кузнецов, наладчиков оборудования, формовщиков, водителей-испытателей, машинистов и многих других.
Сразу 103 токаря ищет этот завод. Чтобы претендовать на должность, у человека должно быть общее среднее образование и наличие второго-шестого разряда. Взамен наниматель предложил постоянный характер труда, работу в две смены и зарплату 2500 рублей.
Зарплата — до 3000 рублей. МТЗ позвал на работу более 2000 белорусов. Кем можно устроиться без «вышки»?
Также мы рассказывали, что “Белоруснефть” снова сообщила о вакансиях и рассказала, какие специалисты нужны госпредприятию. Конечно, и размер зарплаты назвали. Так, от 4400 рублей пообещали тем, кто согласится поработать в “международном проекте”.
Госпредприятие «Белоруснефть-Промсервис» объявило поиск инженеров по наладке и испытаниям. Работа вахтовым методом как в Беларуси, так и России (это и есть, видимо, «международный проект»). За 15 дней вахты в Республике пообещали зарплату от 3100 рублей «чистыми», а от 4400 (или около 128 тыс. российских рублей) — как раз в РФ.
От 4400 рублей за 15 дней. «Белоруснефть» предложила поработать в международном проекте. Каких специалистов ищут?