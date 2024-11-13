От 4400 рублей за 15 дней. «Белоруснефть» предложила поработать в международном проекте. Каких специалистов ищут?

Опубликовано: 13.11.2024 15:16 , Обновлено: 13.11.2024

"Белоруснефть" снова сообщила о вакансиях и рассказала, какие специалисты нужны госпредприятию. Конечно, и размер зарплаты назвали. Так, от 4400 рублей пообещали тем, кто согласится поработать в "международном проекте".

Госпредприятие «Белоруснефть-Промсервис» объявило поиск инженеров по наладке и испытаниям . Работа вахтовым методом как в Беларуси, так и России (это и есть, видимо, “международный проект”).

Так, за 15 дней вахты в Республике пообещали зарплату от 3100 рублей “чистыми”, а от 4400 (или около 128 тыс. российских рублей) - как раз в РФ. В Беларуси график - 7/7 дней, а в России - 30/30.

Вот какие требования к кандидатам на должность:

наличие высшего образования по направлениям «оборудование», «энергетика» или «автоматизация»,

готовность к работе вахтовым методом, в том числе в районе Крайнего Севера,

приветствуется наличие опыта работы по обслуживанию и ремонту оборудования.

Пообещали обучить на рабочем месте в Беларуси, а также “широкий социальный пакет” (что в него входит, не уточнили). Кстати, рассказали также, почему открыли вакансии: по информации предприятия, увеличились объемы работ по обслуживанию и ремонту систем верхнего привода буровых установок.

До 2000 рублей на руки. Белорусам предложили «новогоднюю» подработку без образования и опыта

Подробную информацию можно узнать по телефонам +375234052542 и +375291731990.

Слесарь с зарплатой до 8,5 тыс. и вакансии МТЗ

Ранее Telegraf.news писал, что на портале государственной службы занятости в конце октября опубликовали вакансию слесаря с весьма заманчивой зарплатой — от 7500 до 8500 рублей. Работать нужно будет в Гродненской области. Причем к кандидатам на должность указали всего одно требование.

Зарплата — от 7,5 до 8,5 тыс. Белорусам предложили работу слесарем. Какое 1 требование к кандидатам?

Также мы рассказывали, что Минский тракторный завод (МТЗ) позвал на работу более 2000 белорусов, предложив зарплаты до 3000 рублей. Предприятие ищет как работников с высшим образованием, так и тех, у кого имеется диплом о среднем специальном или профессионально-техническом. Так, МТЗ находится в поисках кузнецов, наладчиков оборудования, формовщиков, водителей-испытателей, машинистов и многих других.

Зарплата — до 3000 рублей. МТЗ позвал на работу более 2000 белорусов. Кем можно устроиться без «вышки»?