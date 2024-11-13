До 9500 рублей. Белорусам предложили работу без опыта 4 дня в неделю. Сколько месяцев "простоя" пообещали оплатить?
Сельскохозяйственное предприятие "Арк Эн Съель" опубликовало 13 ноября в сервисе Rabota.by очень необычную вакансию: ищут управляющего плантацией голубики. И необычность не только в самой должности, но и условиях: 4-дневная рабочая неделя, оплата месяцев "простоя" зимой.
Эта плантация находится в Гродненской области. Как уточнили в информации о вакансии, в 150 км от Гродно в сторону Минска, 60 км от Лиды и 35 км от Новогрудка. Работа сезонная - с 1 февраля по 1 декабря, а декабрь и январь, вероятно, и есть те самые месяцы “простоя”.
В “шапке” описания вакансии сказано, что опыт работы не обязателен. Однако есть другие требования:
- водительское удостоверение категории В и личное авто (предупредили, что время от времени работа будет разъездной),
- навыки управления трактором и навесным оборудованием,
- физическая выносливость,
- желательно наличие агрономического образования.
А обязанностей у управляющего плантацией больше:
- Организация бесперебойной работы плантации, улучшение процессов и методов агротехники.
- Управление всем циклом производства голубики высокорослой.
- Выполнение всех агротехнических работ на плантации.
- Управление командой сотрудников, их набор, обучение и развитие.
- Мониторинг состояния растений, почвы, водных ресурсов и применение соответствующих агрохимикатов и удобрений.
- Снабжение плантации материалами, которые необходимы для выращивания голубики.
- Организация сбора ягод и сбыта их конечному покупателю.
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В свою очередь работодатель пообещал (кроме оплаты месяцев “простоя”):
- занятость 4 дня в неделю и 3 выходных,
- официальное трудоустройство по контракту,
- возможность жить на местности около плантации,
- гибкий график,
- систему поощрений (вероятно, речь о премиях),
- зарплату от 2000 до 9500 рублей до вычета налогов,
- “дружескую атмосферу” на работе.
Также наниматель составил портрет подходящего на должность человека. По их видению, он должен обладать знаниями в агрономии ягодников, опытом в садоводстве, хорошими коммуникативными и управленческими навыками, уметь решать проблемы в “экстренных ситуациях” (в каких именно, не уточнили) и не только. Также желательна готовность организовать прямые продажи товара.
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Кроме того, отметили, что будут рассматривать отклики только с сопроводительным письмом, где нужно изложить “размышления” о том, почему соискатель, по его видению, подходит организации.
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