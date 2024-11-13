До 9500 рублей. Белорусам предложили работу без опыта 4 дня в неделю. Сколько месяцев "простоя" пообещали оплатить?

Опубликовано: 13.11.2024 17:39 , Обновлено: 13.11.2024

Сельскохозяйственное предприятие "Арк Эн Съель" опубликовало 13 ноября в сервисе Rabota.by очень необычную вакансию: ищут управляющего плантацией голубики. И необычность не только в самой должности, но и условиях: 4-дневная рабочая неделя, оплата месяцев "простоя" зимой.

Эта плантация находится в Гродненской области. Как уточнили в информации о вакансии, в 150 км от Гродно в сторону Минска, 60 км от Лиды и 35 км от Новогрудка. Работа сезонная - с 1 февраля по 1 декабря, а декабрь и январь, вероятно, и есть те самые месяцы “простоя”.

В “шапке” описания вакансии сказано, что опыт работы не обязателен. Однако есть другие требования:

водительское удостоверение категории В и личное авто (предупредили, что время от времени работа будет разъездной),

навыки управления трактором и навесным оборудованием,

физическая выносливость,

желательно наличие агрономического образования.

А обязанностей у управляющего плантацией больше:

Организация бесперебойной работы плантации, улучшение процессов и методов агротехники. Управление всем циклом производства голубики высокорослой. Выполнение всех агротехнических работ на плантации. Управление командой сотрудников, их набор, обучение и развитие. Мониторинг состояния растений, почвы, водных ресурсов и применение соответствующих агрохимикатов и удобрений. Снабжение плантации материалами, которые необходимы для выращивания голубики. Организация сбора ягод и сбыта их конечному покупателю.

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В свою очередь работодатель пообещал (кроме оплаты месяцев “простоя”):

занятость 4 дня в неделю и 3 выходных,

официальное трудоустройство по контракту,

возможность жить на местности около плантации,

гибкий график,

систему поощрений (вероятно, речь о премиях),

зарплату от 2000 до 9500 рублей до вычета налогов,

до рублей до вычета налогов, “дружескую атмосферу” на работе.

Также наниматель составил портрет подходящего на должность человека. По их видению, он должен обладать знаниями в агрономии ягодников, опытом в садоводстве, хорошими коммуникативными и управленческими навыками, уметь решать проблемы в “экстренных ситуациях” (в каких именно, не уточнили) и не только. Также желательна готовность организовать прямые продажи товара.

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Кроме того, отметили, что будут рассматривать отклики только с сопроводительным письмом, где нужно изложить “размышления” о том, почему соискатель, по его видению, подходит организации.

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