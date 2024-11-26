Зарплата – 16,5 тыс. Белорусам предложили работу шеф-поваром. Сколько лет опыта потребовали?
На портале государственной службы занятости опубликовали вакансию шеф-повара с весьма заманчивой зарплатой - 16,5 тыс. белорусских рублей. Конечно, и требования к кандидату на эту должность не стандартные. Так, понадобится опыт работы от 15 лет.
Вакансию опубликовало ООО “Арт Шеф Групп”, которое занимается ресторанным бизнесом. Шеф-повара они ищут в свой ресторан по адресу ул. Немига, 36 в Минске. Как сказано на портале Rabota.by, это новое заведение, которое специализируется на итальянской кухне.
Вот какие требования к желающему занять должность шеф-повара там (кроме общего опыта работы, который мы уже назвали):
- высшее образование,
- свободное владение итальянским и английским языками,
- наличие личного авто,
- знание итальянской и средиземноморской кухонь,
- подтверждение квалификации на международных конкурсах,
- опыт работы за рубежом, а в ресторанах премиум-классов - не менее пяти лет.
Про условия работы, кроме размера зарплаты, есть информация о гибком графике работы.
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Кстати, на Rabota.by разместили вакансию повара в этот же ресторан. Для него зарплата значительно ниже - от 1800 рублей на руки. Повар будет готовить пасту, ризотто, равиоли и супы, а также заготовки. И на эту должность требования уже ниже. Вот они вместе с условиями:
Какие зарплаты предлагают шеф-поварам
Мы решили посмотреть, кто еще ищет шеф-поваров в свою команду и сколько им пообещали платить:
- ООО “У Адмирала” - 1100 рублей,
- СООО “Леор Фиш” - 2500,
- предприятие “Минсктурист” - 1300,
- Вороновский социальный пансионат “Островита” - 1100,
- ОАО “Гомельдрев” - 1000,
- ОАО “Нафтан” - 1292-1840 рублей,
- ООО “СтандартБизнесКласс” - 700.
Ранее Telegraf.news писал, что белорусам предложили «новогоднюю» подработку без образования и опыта с зарплатой до 2000 рублей на руки. Такие деньги для укладчика-упаковщика новогодних подарков пообещал их производитель «Ивкон-Презент».
До 2000 рублей на руки. Белорусам предложили «новогоднюю» подработку без образования и опыта