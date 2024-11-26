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Зарплата – 16,5 тыс. Белорусам предложили работу шеф-поваром. Сколько лет опыта потребовали?

Зарплата – 16,5 тыс. Белорусам предложили работу шеф-поваром. Сколько лет опыта потребовали?
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На портале государственной службы занятости опубликовали вакансию шеф-повара с весьма заманчивой зарплатой - 16,5 тыс. белорусских рублей. Конечно, и требования к кандидату на эту должность не стандартные. Так, понадобится опыт работы от 15 лет.

Вакансию опубликовало ООО “Арт Шеф Групп”, которое занимается ресторанным бизнесом. Шеф-повара они ищут в свой ресторан по адресу ул. Немига, 36 в Минске. Как сказано на портале Rabota.by, это новое заведение, которое специализируется на итальянской кухне.

Вот какие требования к желающему занять должность шеф-повара там (кроме общего опыта работы, который мы уже назвали):

  • высшее образование,
  • свободное владение итальянским и английским языками,
  • наличие личного авто,
  • знание итальянской и средиземноморской кухонь,
  • подтверждение квалификации на международных конкурсах,
  • опыт работы за рубежом, а в ресторанах премиум-классов - не менее пяти лет.
Скриншот: gsz.gov.by
Скриншот: gsz.gov.by

Про условия работы, кроме размера зарплаты, есть информация о гибком графике работы.

До 9500 рублей. Белорусам предложили работу без опыта 4 дня в неделю. Сколько месяцев «простоя» пообещали оплатить?

Кстати, на Rabota.by разместили вакансию повара в этот же ресторан. Для него зарплата значительно ниже - от 1800 рублей на руки. Повар будет готовить пасту, ризотто, равиоли и супы, а также заготовки. И на эту должность требования уже ниже. Вот они вместе с условиями:

Скриншот: Rabota.by
Скриншот: Rabota.by

Какие зарплаты предлагают шеф-поварам

Мы решили посмотреть, кто еще ищет шеф-поваров в свою команду и сколько им пообещали платить:

  • ООО “У Адмирала” - 1100 рублей,
  • СООО “Леор Фиш” - 2500,
  • предприятие “Минсктурист” - 1300,
  • Вороновский социальный пансионат “Островита” - 1100,
  • ОАО “Гомельдрев” - 1000,
  • ОАО “Нафтан” - 1292-1840 рублей,
  • ООО “СтандартБизнесКласс” - 700.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусам предложили «новогоднюю» подработку без образования и опыта с зарплатой до 2000 рублей на руки. Такие деньги для укладчика-упаковщика новогодних подарков пообещал их производитель «Ивкон-Презент».

До 2000 рублей на руки. Белорусам предложили «новогоднюю» подработку без образования и опыта

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