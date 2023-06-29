Цены на калий падают. ЕС решил быстрее принять новые санкции против Беларуси?

Опубликовано: 29.06.2023 08:32 , Обновлено: 29.06.2023

В четверг, 29 июня, в Брюсселе стартует двухдневный саммит Евросоюза. В официальной повестке международного форума указано обсуждение значимых вопросов, касающихся усиления европейской обороны и безопасности, миграции, внешней политики и экономики. Ряд европейских дипломатов в преддверии саммита рассказали, что обсуждаться будет и вопрос усиления санкций против Беларуси.

Польские СМИ сообщили, что рассмотрение вопроса о расширении санкций против Беларуси, который застопорился на несколько месяцев, сейчас ускорится. На ужесточении ограничений, введенных странами ЕС в отношении официального Минска, ранее настаивала Польша и Литва, но ряд стран во главе с Португалией настаивают на исключении из-под действующих санкций белорусского кали, “мотивируя это заботой о продовольственной безопасности и нехваткой химических удобрений в африканских странах”.

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Однако, неназванный высокопоставленный европейский дипломат в беседе с польскими журналистами назвал эти доводы “смехотворными” и несостоятельными. По словам дипломата, проблемы с нехваткой удобрений в странах Африки в настоящее время нет, поскольку “цены на них падают, а значит, падает и спрос на них”.

Почему падает цена на белорусский калий?

Действительно, ценовое агентство Argus в своём недавнем отчёте о тенденциях на рынке калийных удобрений подтвердило, что сейчас предложение этого товара на мировом рынке превышает спрос. По словам аналитиков агентства, падение спроса в начале 2023 года связан с рядом факторов:

недостатком средств у аграриев

низкой стоимостью сельхозкультур

неблагоприятными погодными условиями

значительными запасами этих удобрений

негативными ожиданиями участников рынка относительно дальнейшего падения цен

удешевлением сырья

увеличением объемов выработки азотных удобрений продуктов даже в Европе.

Ускорить решение вопроса об ужесточении санкций против Беларуси, по мнению другого неназванного европейского дипломата, может недавнее решение Александра Лукашенко официально принять на территории Беларуси наёмников ЧВК “Вагнер”.

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По словам дипломата, ЕС в этой связи нужно “сохранять бдительность”, поскольку российские наёмники в Беларуси “представляют собой потенциальную угрозу для стран ЕС Центральной и Восточной Европы”.

Напомним, 21 июня председательствующая в ЕС Швеция заявила о согласовании 11-го пакета санкций в отношении России из-за вторжения в Украину. В пакет включили по настоянию Польши и ограничительные меры в отношении нефтепровода “Дружба”, который проходит через Беларусь.

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“Комплексная угроза глобального масштаба”

Вопроса европейских санкций недавно вновь коснулся президент Беларуси Александр Лукашенко. В ходе встречи с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 8 июня он заявил, что они «превратились из инструмента принуждения к миру и безопасности в новую комплексную угрозу глобального масштаба».

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“Целые регионы обречены на голод, холод и нищету”, - прокомментировал он последствия западных санкций, затронувших, по его словам, не только Беларусь, но и те страны, с которыми она традиционно вела торговлю товарами, попавшими под ограничения.

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Между тем, месяцем ранее о том, что санкции, введенные западными странами против Минска, уже “не воспринимаются как главное препятствие в развитии страны”, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Он выразил уверенность в том, что “экономическая победа” в противостоянии западным санкциям останется за Беларусью. По его словам, страна уже “отошла от первоначального санкционного шока” и в ближайшем будущем “намерена прибавлять в экономике”.