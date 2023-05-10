"Раньше было много непонятных вещей" - Головченко пообещал победить санкции Запада

Опубликовано: 10.05.2023 08:29 , Обновлено: 10.05.2023

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 9 мая выразил уверенность в том, что "экономическая победа" в противостоянии западным санкциям останется за Беларусью. По его словам, страна уже "отошла от первоначального санкционного шока" и в ближайшем будущем "намерена прибавлять в экономике".

Глава белорусского правительства заявил, что санкции, введенные западными странами против Минска, по-прежнему действуют, но уже “не воспринимаются как главное препятствие в развитии страны”, передает БелТА.

“Раньше было много непонятных вещей. Но сейчас, я считаю, что эту страницу мы уже закрыли”, - заявил Головченко.По его словам, всё необходимое - логистику, расчеты, потоки в Беларуси перестроили, чтобы поддержать экономику в условиях санкций.

“Как мы и обещали, с апреля мы фактически вышли на тот уровень, который был в прошлом году, и будем прибавлять дальше от месяца к месяцу. Мы уже не испытываем никакого шока”, - подчеркнул белорусский премьер.

Он также заявил, что считает, что Беларуси достаточно тех контактов, которые уже налажены со странами СНГ, “чтобы выстраивать равноправные взаимовыгодные экономические отношения” в условиях ужесточения санкций.

ВВП Беларуси упал за три месяца на 2,1%

Отметим, что согласно данным Национального статистического Комитета, за первые три месяца 2023 года ВВП Беларуси упал на 2,1%. Объем ВВП в текущих ценах составил 46,5 млрд рублей. Таким образом, мартовские показатели на уровне -2,1% далеки от планов Совмина.

Напомним, в 2023 году чиновниками в правительстве запланирован прирост ВВП на 3,8%. В связи с чем премьер-министр Беларуси Роман Головченко 17 марта пообещал, что уже в марте экономика покажет рост по сравнению с прошлым годом, хотя за первый квартал ВВП будет все ещё в минусе.

Головченко назвал падение ВВП на 4% достойным результатом